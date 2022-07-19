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В Липецкой области отменили масочный режим - РИА Новости, 19.07.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области отменили масочный режим
В Липецкой области отменили масочный режим - РИА Новости, 19.07.2022
В Липецкой области отменили масочный режим
В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:08
2022-07-19T10:08
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, всем жителям региона теперь можно без масок посещать культурные и массовые мероприятия, ездить без них в общественном транспорте, а с кинотеатров снята обязанность выдавать маски зрителям.Артамонов отметил, что также отменяется социальная дистанция при нахождении липчан в общественных местах. Владельцам учреждений больше не нужно отмечать ленточками полутораметровые расстояния на полу и заклеивать кресла.Тем не менее масочный режим сохраняется для работников всех медицинских учреждений, аптек и организаций социального обслуживания населения Липецкой области."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220715/lipetsk-1802621367.html
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липецкая область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:08 19.07.2022
 

В Липецкой области отменили масочный режим

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство защитных масок
Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всем жителям региона теперь можно без масок посещать культурные и массовые мероприятия, ездить без них в общественном транспорте, а с кинотеатров снята обязанность выдавать маски зрителям.
Артамонов отметил, что также отменяется социальная дистанция при нахождении липчан в общественных местах. Владельцам учреждений больше не нужно отмечать ленточками полутораметровые расстояния на полу и заклеивать кресла.
Тем не менее масочный режим сохраняется для работников всех медицинских учреждений, аптек и организаций социального обслуживания населения Липецкой области.
"За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
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