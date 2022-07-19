https://ria.ru/20220719/lipetsk-1803380925.html
В Липецкой области отменили масочный режим
В Липецкой области отменили масочный режим - РИА Новости, 19.07.2022
В Липецкой области отменили масочный режим
В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:08
2022-07-19T10:08
2022-07-19T10:08
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, всем жителям региона теперь можно без масок посещать культурные и массовые мероприятия, ездить без них в общественном транспорте, а с кинотеатров снята обязанность выдавать маски зрителям.Артамонов отметил, что также отменяется социальная дистанция при нахождении липчан в общественных местах. Владельцам учреждений больше не нужно отмечать ленточками полутораметровые расстояния на полу и заклеивать кресла.Тем не менее масочный режим сохраняется для работников всех медицинских учреждений, аптек и организаций социального обслуживания населения Липецкой области."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220715/lipetsk-1802621367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всем жителям региона теперь можно без масок посещать культурные и массовые мероприятия, ездить без них в общественном транспорте, а с кинотеатров снята обязанность выдавать маски зрителям.
Артамонов отметил, что также отменяется социальная дистанция при нахождении липчан в общественных местах. Владельцам учреждений больше не нужно отмечать ленточками полутораметровые расстояния на полу и заклеивать кресла.
Тем не менее масочный режим сохраняется для работников всех медицинских учреждений, аптек и организаций социального обслуживания населения Липецкой области
.
"За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.