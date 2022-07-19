https://ria.ru/20220719/lipetsk-1803380925.html

В Липецкой области отменили масочный режим

В Липецкой области отменили масочный режим - РИА Новости, 19.07.2022

В Липецкой области отменили масочный режим

В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:08

2022-07-19T10:08

2022-07-19T10:08

липецкая область

липецкая область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg

ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено действие антиковидных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, всем жителям региона теперь можно без масок посещать культурные и массовые мероприятия, ездить без них в общественном транспорте, а с кинотеатров снята обязанность выдавать маски зрителям.Артамонов отметил, что также отменяется социальная дистанция при нахождении липчан в общественных местах. Владельцам учреждений больше не нужно отмечать ленточками полутораметровые расстояния на полу и заклеивать кресла.Тем не менее масочный режим сохраняется для работников всех медицинских учреждений, аптек и организаций социального обслуживания населения Липецкой области."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220715/lipetsk-1802621367.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии