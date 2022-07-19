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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля - РИА Новости, 19.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля

Рубль поднялся во вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро - до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:18

2022-07-19T19:18

2022-07-19T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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московская биржа

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль поднялся во вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро - до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 89 копеек, до 55,45 рубля, евро - на 55 копеек, до 56,6 рубля.Нефть сорта Brent после краткосрочной коррекции вниз во второй половине дня пошла вверх и повышалась вечером на 0,1% - до 106,4 доллара за баррель.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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