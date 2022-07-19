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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля - РИА Новости, 19.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220719/kurs-1803547814.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля - РИА Новости, 19.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля
Рубль поднялся во вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро - до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:18
2022-07-19T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
курс доллара
евро
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курс рубля
московская биржа
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль поднялся во вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро - до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 89 копеек, до 55,45 рубля, евро - на 55 копеек, до 56,6 рубля.Нефть сорта Brent после краткосрочной коррекции вниз во второй половине дня пошла вверх и повышалась вечером на 0,1% - до 106,4 доллара за баррель.
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экономика, доллар, курс доллара, евро, рубль, курс рубля, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, россия
19:18 19.07.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55,45 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник упал до 55,45 рубля, евро — до 56,6

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль поднялся во вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро - до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 89 копеек, до 55,45 рубля, евро - на 55 копеек, до 56,6 рубля.
Нефть сорта Brent после краткосрочной коррекции вниз во второй половине дня пошла вверх и повышалась вечером на 0,1% - до 106,4 доллара за баррель.
 
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