https://ria.ru/20220719/krazha-1803507103.html

В Башкирии кража задвижек привела к утечке около 120 тонн топлива

В Башкирии кража задвижек привела к утечке около 120 тонн топлива - РИА Новости, 19.07.2022

В Башкирии кража задвижек привела к утечке около 120 тонн топлива

Двое школьников в Башкирии украли 4 задвижки топливных резервуаров, чтобы сдать их в металлолом, после чего оттуда утекло 120 тонн нефтепродуктов, сообщает во... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:53

2022-07-19T16:53

2022-07-19T16:55

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Двое школьников в Башкирии украли 4 задвижки топливных резервуаров, чтобы сдать их в металлолом, после чего оттуда утекло 120 тонн нефтепродуктов, сообщает во вторник МВД республики.Утром 11 июля в дежурную часть отдела полиции по Калтасинскому району поступило сообщение от сотрудника местного муниципального предприятия тепловых сетей о краже вентилей резервуаров. В результате действий злоумышленников из емкости произошла утечка нефтепродуктов. Ущерб, причиненный предприятию, составил около 56 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен нелегальный пункт приема металла, куда предполагаемые воры сдали украденное."Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое учеников 8 и 9 класса из села Краснохолмский. Подростки, которым 14 и 15 лет, были доставлены в отдел совместно с родителями для выяснения обстоятельств произошедшего. Даны признательные показания", - говорится в сообщении.По предварительным данным, двое подростков, предположив, что территория предприятия не охраняется, а камеры видеонаблюдения не работают, решили раздобыть металл и заработать денег."Вооружившись необходимыми инструментами и скрыв свои лицо под маской, школьники открутили четыре вентиля от двух резервуаров и скрылись с места преступления. Прямиком они направились в ближайший пункт металлоприема, где сдали похищенное и получили несколько сотен рублей. В это время из резервуара выливалась нефть. До того, как сотрудники предприятия обнаружили факт розлива топлива, успело утечь около 120 тонн топлива", - отмечается в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В ближайшее время в отношении подростков будет решён вопрос об избрании меры пресечения. Также будет дана юридическая оценка деятельности пункта приема металлолома, организатор которого будет привлечен к ответственности.

https://ria.ru/20220713/otravlenie-1802226941.html

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происшествия, россия, республика башкортостан, мвд по республике башкортостан, нефть