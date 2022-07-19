https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803454260.html

ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе - РИА Новости, 19.07.2022

ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами "омикрон"-штамма... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:11

2022-07-19T14:11

2022-07-19T14:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

коронавирус в россии

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ЦЮРИХ, 19 июл - РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами "омикрон"-штамма коронавируса, и призвал страны Европы оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок."Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета – только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния "омикрона" демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами", - говорится в заявлении Клюге, опубликованном во вторник.Он сообщил, что за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 миллионов новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Клюге также выразил опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов."Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно", - сообщил директор бюро.Стратегия, в частности, предусматривает увеличение охвата населения вакцинацией, "стимулирование ношения масок в помещениях и общественном транспорте", усиление вентиляции закрытых помещений.Ранее ВОЗ сообщала РИА Новости, что масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.

https://ria.ru/20220714/kanada-1802558623.html

https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус covid-19, в мире, коронавирус в россии