https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803398327.html

В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 790 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:16

2022-07-19T11:16

2022-07-19T11:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 790 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 790, госпитализированы 167 человек, выздоровели 994 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 926 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 789 777 случаев коронавируса, выздоровели 2 595 143 человека, умерли 44 340 человек.

https://ria.ru/20220719/prigovor-1803383823.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва