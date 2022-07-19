https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803398327.html
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 790 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:16
2022-07-19T11:16
2022-07-19T11:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 790 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 790, госпитализированы 167 человек, выздоровели 994 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 926 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 789 777 случаев коронавируса, выздоровели 2 595 143 человека, умерли 44 340 человек.
https://ria.ru/20220719/prigovor-1803383823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19
В Москве выявили 790 новых случаев заражения коронавирусом