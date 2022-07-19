https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803396104.html

В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19

Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:06

2022-07-19T11:06

2022-07-19T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 337 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 64 регионах, снижение - в 11, ситуация не изменилась в 10 субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 186 человек, что на 65,4% больше в сравнении с 18 июля."Выявлено 4 200 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - также указывается в сообщении.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия