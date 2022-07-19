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В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803396104.html
В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19
Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:06
2022-07-19T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 337 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 64 регионах, снижение - в 11, ситуация не изменилась в 10 субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 186 человек, что на 65,4% больше в сравнении с 18 июля."Выявлено 4 200 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - также указывается в сообщении.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
11:06 19.07.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1337 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 4200 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедик с пациентом в палате "красной зоны"
Медик с пациентом в палате красной зоны - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медик с пациентом в палате "красной зоны". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 132,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 19 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 337 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 64 регионах, снижение - в 11, ситуация не изменилась в 10 субъектах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 186 человек, что на 65,4% больше в сравнении с 18 июля.
"Выявлено 4 200 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - также указывается в сообщении.
 
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