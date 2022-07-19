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В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации - РИА Новости, 19.07.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220719/konsultatsii-1803420588.html
В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации
В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации - РИА Новости, 19.07.2022
В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации
В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:34
2022-07-19T12:34
липецкая область
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
мфц (многофункциональный центр)
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ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Первые 100 человек уже воспользовались данной услугой и получили бесплатные юридические консультации на личном приеме в офисах "Мои документы" Липецка и Ельца.Глава региона сообщил, что юридические консультации – это востребованная услуга, и она должна быть доступна всем. Поэтому было принято решение организовать бесплатные консультации на базе МФЦ. Тут не нужно стоять в очередях, услуга оказывается быстро, а для слабослышащих есть специалист-сурдопереводчик.Артамонов отметил, что приёмы в центрах "Мои документы" ведут адвокаты, юристы, нотариусы, судебные приставы-исполнители, а также представители органов власти. Они дают ответы на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, подсказывают, куда обратиться, чтобы отстоять свои права."Анализ обращений жителей показал, что юридические консультации многим необходимы. Мы не просто разработали механизм бесплатной правовой поддержки, но и стараемся сделать его максимально удобным для жителей. И сегодня видим, что формат предоставления юридических услуг в центрах "Мои документы" востребован, а главное, люди своевременно получают необходимую помощь", - сказал Артамонов.
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липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов, мфц (многофункциональный центр)
12:34 19.07.2022
 

В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации

© Фото : Правительство Липецкой областиБесплатные юридические консультации в МФЦ в Липецкой области
Бесплатные юридические консультации в МФЦ в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Бесплатные юридические консультации в МФЦ в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Первые 100 человек уже воспользовались данной услугой и получили бесплатные юридические консультации на личном приеме в офисах "Мои документы" Липецка и Ельца.
Глава региона сообщил, что юридические консультации – это востребованная услуга, и она должна быть доступна всем. Поэтому было принято решение организовать бесплатные консультации на базе МФЦ. Тут не нужно стоять в очередях, услуга оказывается быстро, а для слабослышащих есть специалист-сурдопереводчик.
Артамонов отметил, что приёмы в центрах "Мои документы" ведут адвокаты, юристы, нотариусы, судебные приставы-исполнители, а также представители органов власти. Они дают ответы на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, подсказывают, куда обратиться, чтобы отстоять свои права.
"Анализ обращений жителей показал, что юридические консультации многим необходимы. Мы не просто разработали механизм бесплатной правовой поддержки, но и стараемся сделать его максимально удобным для жителей. И сегодня видим, что формат предоставления юридических услуг в центрах "Мои документы" востребован, а главное, люди своевременно получают необходимую помощь", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкЕлецИгорь АртамоновМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
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