https://ria.ru/20220719/konsultatsii-1803420588.html

В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации

В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации - РИА Новости, 19.07.2022

В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации

В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:34

2022-07-19T12:34

2022-07-19T12:34

липецкая область

липецкая область

липецк

елец

игорь артамонов

мфц (многофункциональный центр)

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ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. В липецких МФЦ начали оказывать бесплатные юридические консультации, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Первые 100 человек уже воспользовались данной услугой и получили бесплатные юридические консультации на личном приеме в офисах "Мои документы" Липецка и Ельца.Глава региона сообщил, что юридические консультации – это востребованная услуга, и она должна быть доступна всем. Поэтому было принято решение организовать бесплатные консультации на базе МФЦ. Тут не нужно стоять в очередях, услуга оказывается быстро, а для слабослышащих есть специалист-сурдопереводчик.Артамонов отметил, что приёмы в центрах "Мои документы" ведут адвокаты, юристы, нотариусы, судебные приставы-исполнители, а также представители органов власти. Они дают ответы на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, подсказывают, куда обратиться, чтобы отстоять свои права."Анализ обращений жителей показал, что юридические консультации многим необходимы. Мы не просто разработали механизм бесплатной правовой поддержки, но и стараемся сделать его максимально удобным для жителей. И сегодня видим, что формат предоставления юридических услуг в центрах "Мои документы" востребован, а главное, люди своевременно получают необходимую помощь", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220708/nagrady-1801236139.html

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Алёна Пава

липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов, мфц (многофункциональный центр)