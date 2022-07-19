https://ria.ru/20220719/kompyutery-1803352561.html

Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян

Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян - РИА Новости, 19.07.2022

Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян

Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T02:10

2022-07-19T02:10

2022-07-19T02:10

технологии

григорий пащенко

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.В последнее время участились попытки взлома принадлежащих российским пользователям компьютеров с целью подключения их к ботнету, или к "зомби-сети", отметил Пащенко. Получив контроль над операционной системой, хакеры используют ее для атак на информационные ресурсы государственных учреждений, коммерческих компаний, а также СМИ, пояснил он.Сохраняется интерес злоумышленников к персональным данным владельцев компьютеров, продолжил он."Очень часто злоумышленники воруют персональные данные – фотографии, документы, другие материалы, в них отыскивают компромат, затем выходят на шантаж человека", – сказал Пащенко.Майнинг криптовалюты с использованием чужих операционных систем уже не так распространен, как раньше, поскольку подобные махинации легко выявить, добавил эксперт. А вот опасность заражения компьютера вирусом-вымогателем по-прежнему существует, считает он."Возвращается также популярность вирусов-вымогателей, которые блокируют экран и требуют у вас выкуп (для возобновления работы устройства, – ред.)", – предупредил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, григорий пащенко, россия