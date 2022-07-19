Рейтинг@Mail.ru
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/kompyutery-1803352561.html
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян - РИА Новости, 19.07.2022
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян
Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T02:10
2022-07-19T02:10
технологии
григорий пащенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.В последнее время участились попытки взлома принадлежащих российским пользователям компьютеров с целью подключения их к ботнету, или к "зомби-сети", отметил Пащенко. Получив контроль над операционной системой, хакеры используют ее для атак на информационные ресурсы государственных учреждений, коммерческих компаний, а также СМИ, пояснил он.Сохраняется интерес злоумышленников к персональным данным владельцев компьютеров, продолжил он."Очень часто злоумышленники воруют персональные данные – фотографии, документы, другие материалы, в них отыскивают компромат, затем выходят на шантаж человека", – сказал Пащенко.Майнинг криптовалюты с использованием чужих операционных систем уже не так распространен, как раньше, поскольку подобные махинации легко выявить, добавил эксперт. А вот опасность заражения компьютера вирусом-вымогателем по-прежнему существует, считает он."Возвращается также популярность вирусов-вымогателей, которые блокируют экран и требуют у вас выкуп (для возобновления работы устройства, – ред.)", – предупредил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220603/sberbank-1793003019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, григорий пащенко, россия
02:10 19.07.2022
 
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян

Эксперт Пащенко предупредил, что хакеры активизировали атаки на компьютеры россиян

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
В последнее время участились попытки взлома принадлежащих российским пользователям компьютеров с целью подключения их к ботнету, или к "зомби-сети", отметил Пащенко. Получив контроль над операционной системой, хакеры используют ее для атак на информационные ресурсы государственных учреждений, коммерческих компаний, а также СМИ, пояснил он.
"Зараженные компьютеры наших пользователей, которые находятся на территории РФ, по определенной команде начинают атаковать российские сервера, сайты, например, новостные ленты. Пользователи могут даже не заметить, что их машины использовали для атаки", – уточнил Пащенко.
Сохраняется интерес злоумышленников к персональным данным владельцев компьютеров, продолжил он.
"Очень часто злоумышленники воруют персональные данные – фотографии, документы, другие материалы, в них отыскивают компромат, затем выходят на шантаж человека", – сказал Пащенко.
Майнинг криптовалюты с использованием чужих операционных систем уже не так распространен, как раньше, поскольку подобные махинации легко выявить, добавил эксперт. А вот опасность заражения компьютера вирусом-вымогателем по-прежнему существует, считает он.
"Возвращается также популярность вирусов-вымогателей, которые блокируют экран и требуют у вас выкуп (для возобновления работы устройства, – ред.)", – предупредил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:54
В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках
 
ТехнологииГригорий ПащенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала