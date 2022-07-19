https://ria.ru/20220719/kompyutery-1803352561.html
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян - РИА Новости, 19.07.2022
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян
Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T02:10
2022-07-19T02:10
2022-07-19T02:10
технологии
григорий пащенко
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.В последнее время участились попытки взлома принадлежащих российским пользователям компьютеров с целью подключения их к ботнету, или к "зомби-сети", отметил Пащенко. Получив контроль над операционной системой, хакеры используют ее для атак на информационные ресурсы государственных учреждений, коммерческих компаний, а также СМИ, пояснил он.Сохраняется интерес злоумышленников к персональным данным владельцев компьютеров, продолжил он."Очень часто злоумышленники воруют персональные данные – фотографии, документы, другие материалы, в них отыскивают компромат, затем выходят на шантаж человека", – сказал Пащенко.Майнинг криптовалюты с использованием чужих операционных систем уже не так распространен, как раньше, поскольку подобные махинации легко выявить, добавил эксперт. А вот опасность заражения компьютера вирусом-вымогателем по-прежнему существует, считает он."Возвращается также популярность вирусов-вымогателей, которые блокируют экран и требуют у вас выкуп (для возобновления работы устройства, – ред.)", – предупредил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, григорий пащенко, россия
Как злоумышленники "зомбируют" компьютеры россиян
Эксперт Пащенко предупредил, что хакеры активизировали атаки на компьютеры россиян
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Как злоумышленники могут использовать взломанные компьютеры россиян и полученные в результате хакерской атаки персональные данные, рассказал
в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
В последнее время участились попытки взлома принадлежащих российским пользователям компьютеров с целью подключения их к ботнету, или к "зомби-сети", отметил Пащенко. Получив контроль над операционной системой, хакеры используют ее для атак на информационные ресурсы государственных учреждений, коммерческих компаний, а также СМИ, пояснил он.
"Зараженные компьютеры наших пользователей, которые находятся на территории РФ, по определенной команде начинают атаковать российские сервера, сайты, например, новостные ленты. Пользователи могут даже не заметить, что их машины использовали для атаки", – уточнил Пащенко.
Сохраняется интерес злоумышленников к персональным данным владельцев компьютеров, продолжил он.
"Очень часто злоумышленники воруют персональные данные – фотографии, документы, другие материалы, в них отыскивают компромат, затем выходят на шантаж человека", – сказал Пащенко.
Майнинг криптовалюты с использованием чужих операционных систем уже не так распространен, как раньше, поскольку подобные махинации легко выявить, добавил эксперт. А вот опасность заражения компьютера вирусом-вымогателем по-прежнему существует, считает он.
"Возвращается также популярность вирусов-вымогателей, которые блокируют экран и требуют у вас выкуп (для возобновления работы устройства, – ред.)", – предупредил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.