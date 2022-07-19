https://ria.ru/20220719/komissiya-1803439640.html

На Украине создали комиссию по наблюдению за поступающей в страну помощью

На Украине создали комиссию по наблюдению за поступающей в страну помощью - РИА Новости, 19.07.2022

На Украине создали комиссию по наблюдению за поступающей в страну помощью

Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью", сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:24

2022-07-19T13:24

2022-07-19T13:24

в мире

украина

алексей резников

киев

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью", сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/oruzhie-1800533869.html

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в мире, украина, алексей резников, киев, верховная рада украины