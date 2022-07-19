На Украине создали комиссию по наблюдению за поступающей в страну помощью
Депутат Гончаренко: Рада создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну помощью
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью", сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Рада создала временную следственную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.