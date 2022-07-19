https://ria.ru/20220719/kolumbiya-1803356164.html
Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией
Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией - РИА Новости, 19.07.2022
Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией
Ограничительные меры США и Евросоюза в отношении России сказались на позиции Колумбии и затормозили реализацию и заключение новых контрактов, заявил в интервью... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T03:17
2022-07-19T03:17
2022-07-19T03:17
россия
колумбия
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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Ограничительные меры США и Евросоюза в отношении России сказались на позиции Колумбии и затормозили реализацию и заключение новых контрактов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.По словам Тавдумадзе, применительно к Колумбии проблема банковских ограничений существовала и раньше, поскольку местное законодательство из-за проблемы наркотрафика является достаточно жестким."Эти ограничения накладывали свой отпечаток на внешнеэкономические связи, и мы поднимали этот вопрос перед властями страны. Было бы правильным предусмотреть возможность нормального функционирования компаний, занимающихся внешнеэкономическими связями, в том числе в вопросе оплаты товаров и услуг", - пояснил посол РФ.К проблеме чрезмерного банковского регулирования во внешнеторговых отношениях с Колумбией добавились санкции ЕС и США, затрудняющие расчеты и логистику, а также негативный по отношению к РФ информационный фон в местных СМИ, отметил он."Информационный фон здесь полностью прозападный, с соответствующими оценками. На уровне контрактных перспектив колумбийцы стали искусственным образом отворачиваться, искать при наличии другие источники поставок. Ситуация для нас не самая лучшая", - отметил Тавдумадзе.Объем товарооборота России и Колумбии в 2021 году составил около 550 миллионов долларов США. Традиционные статьи колумбийского экспорта - кофе, тропические фрукты и цветы. Из России южноамериканская страна импортирует минеральные удобрения, сталь и изделия из металла, а также некоторые виды промышленной продукции.С победой Густаво Петро на июньских выборах в Колумбии руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил. Смену правого политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.
https://ria.ru/20220524/kolumbiya-1790289476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, колумбия, в мире
Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией
Посол России Тавдумадзе заявил, что санкции негативно сказались на торговле с Колумбией
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Ограничительные меры США и Евросоюза в отношении России сказались на позиции Колумбии и затормозили реализацию и заключение новых контрактов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.
"В развитии торгово-экономических связей России и Колумбии есть резервы, однако в свете событий текущего года изменения в подходе коллективного запада к отношениям с Россией нашли свое отражение и на колумбийской позиции. Некоторые процессы подвисли и были приостановлены, отчасти - из-за введения различного рода ограничений, санкций и проблем с переводом средств через банковскую систему. Ряд контрактов и планируемых соглашений оказались под угрозой из-за невозможности перевода средств", - рассказал глава российской дипломатической миссии в Боготе.
По словам Тавдумадзе, применительно к Колумбии
проблема банковских ограничений существовала и раньше, поскольку местное законодательство из-за проблемы наркотрафика является достаточно жестким.
"Эти ограничения накладывали свой отпечаток на внешнеэкономические связи, и мы поднимали этот вопрос перед властями страны. Было бы правильным предусмотреть возможность нормального функционирования компаний, занимающихся внешнеэкономическими связями, в том числе в вопросе оплаты товаров и услуг", - пояснил посол РФ
.
К проблеме чрезмерного банковского регулирования во внешнеторговых отношениях с Колумбией добавились санкции ЕС
и США
, затрудняющие расчеты и логистику, а также негативный по отношению к РФ информационный фон в местных СМИ, отметил он.
"Информационный фон здесь полностью прозападный, с соответствующими оценками. На уровне контрактных перспектив колумбийцы стали искусственным образом отворачиваться, искать при наличии другие источники поставок. Ситуация для нас не самая лучшая", - отметил Тавдумадзе.
Объем товарооборота России и Колумбии в 2021 году составил около 550 миллионов долларов США. Традиционные статьи колумбийского экспорта - кофе, тропические фрукты и цветы. Из России южноамериканская страна импортирует минеральные удобрения, сталь и изделия из металла, а также некоторые виды промышленной продукции.
"Актуальных данных о том, что происходит на экономическом направлении, пока нет, хотя есть общее понимание, что картина сильно просела. Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации в свете предстоящего прихода к управлению страной новой администрации", - добавил российский дипломат.
С победой Густаво Петро
на июньских выборах в Колумбии руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе
впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил. Смену правого политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.