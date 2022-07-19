https://ria.ru/20220719/kolumbiya-1803356164.html

Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией

Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией - РИА Новости, 19.07.2022

Посол России оценил влияние санкций на торговлю с Колумбией

Ограничительные меры США и Евросоюза в отношении России сказались на позиции Колумбии и затормозили реализацию и заключение новых контрактов, заявил в интервью... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:17

2022-07-19T03:17

2022-07-19T03:17

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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Ограничительные меры США и Евросоюза в отношении России сказались на позиции Колумбии и затормозили реализацию и заключение новых контрактов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.По словам Тавдумадзе, применительно к Колумбии проблема банковских ограничений существовала и раньше, поскольку местное законодательство из-за проблемы наркотрафика является достаточно жестким."Эти ограничения накладывали свой отпечаток на внешнеэкономические связи, и мы поднимали этот вопрос перед властями страны. Было бы правильным предусмотреть возможность нормального функционирования компаний, занимающихся внешнеэкономическими связями, в том числе в вопросе оплаты товаров и услуг", - пояснил посол РФ.К проблеме чрезмерного банковского регулирования во внешнеторговых отношениях с Колумбией добавились санкции ЕС и США, затрудняющие расчеты и логистику, а также негативный по отношению к РФ информационный фон в местных СМИ, отметил он."Информационный фон здесь полностью прозападный, с соответствующими оценками. На уровне контрактных перспектив колумбийцы стали искусственным образом отворачиваться, искать при наличии другие источники поставок. Ситуация для нас не самая лучшая", - отметил Тавдумадзе.Объем товарооборота России и Колумбии в 2021 году составил около 550 миллионов долларов США. Традиционные статьи колумбийского экспорта - кофе, тропические фрукты и цветы. Из России южноамериканская страна импортирует минеральные удобрения, сталь и изделия из металла, а также некоторые виды промышленной продукции.С победой Густаво Петро на июньских выборах в Колумбии руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил. Смену правого политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.

https://ria.ru/20220524/kolumbiya-1790289476.html

https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794017121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, колумбия, в мире