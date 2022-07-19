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СК начал проверку после смерти ученого Колкера - РИА Новости, 19.07.2022
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СК начал проверку после смерти ученого Колкера
СК начал проверку после смерти ученого Колкера - РИА Новости, 19.07.2022
СК начал проверку после смерти ученого Колкера
Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку после смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:26
2022-07-19T18:26
происшествия
новосибирск
россия
москва
новосибирский областной суд
новосибирская областная больница
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку после смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Федулов."Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СК РФ, по нему начата проверка", - сказал собеседник агентства.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Во вторник в Новосибирске состоялось прошло прощание с Колкером, добавил Федулов.По его утверждению, терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший справку о состоянии здоровья для ходатайства об аресте Колкера, "срочно ушел в отпуск".В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля.Накануне Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
https://ria.ru/20220712/kolker-1801923605.html
https://ria.ru/20220704/kolker-1800068205.html
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происшествия, новосибирск, россия, москва, новосибирский областной суд, новосибирская областная больница, следственный комитет россии (ск рф)
18:26 19.07.2022
 
СК начал проверку после смерти ученого Колкера

СК начал проверку из-за смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера после ареста

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку после смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Федулов.
"Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СК РФ, по нему начата проверка", - сказал собеседник агентства.
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Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Во вторник в Новосибирске состоялось прошло прощание с Колкером, добавил Федулов.
По его утверждению, терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший справку о состоянии здоровья для ходатайства об аресте Колкера, "срочно ушел в отпуск".
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Накануне Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.
Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену".
По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
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