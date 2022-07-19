https://ria.ru/20220719/kolker-1803533213.html

СК начал проверку после смерти ученого Колкера

СК начал проверку после смерти ученого Колкера - РИА Новости, 19.07.2022

СК начал проверку после смерти ученого Колкера

Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку после смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:26

2022-07-19T18:26

2022-07-19T18:26

происшествия

новосибирск

россия

москва

новосибирский областной суд

новосибирская областная больница

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку после смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Федулов."Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СК РФ, по нему начата проверка", - сказал собеседник агентства.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Во вторник в Новосибирске состоялось прошло прощание с Колкером, добавил Федулов.По его утверждению, терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший справку о состоянии здоровья для ходатайства об аресте Колкера, "срочно ушел в отпуск".В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля.Накануне Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.

https://ria.ru/20220712/kolker-1801923605.html

https://ria.ru/20220704/kolker-1800068205.html

https://ria.ru/20220713/gosizmena-1802269997.html

новосибирск

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, россия, москва, новосибирский областной суд, новосибирская областная больница, следственный комитет россии (ск рф)