https://ria.ru/20220719/kinoteatry-1803504442.html

Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры

Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры - РИА Новости, 19.07.2022

Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры

Пять новых муниципальных кинотеатров с 3D-залами будут оборудованы в Белгородской области на субсидию в 45 миллионов рублей от "Фонда кино", сообщил губернатор... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:47

2022-07-19T16:47

2022-07-19T16:47

белгородская область

октябрьский

прохоровка

шебекино

фонд кино

россия

белгородская область

кино

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БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Пять новых муниципальных кинотеатров с 3D-залами будут оборудованы в Белгородской области на субсидию в 45 миллионов рублей от "Фонда кино", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении в социальных сетях."Фонд кино" объявил результаты конкурса на предоставление субсидий для создания кинозалов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях - центрах культурного развития и домах культуры. Ранее региональное министерство культуры направило семь заявок на участие в конкурсе. Для реализации "Фонд кино" выбрал пять проектов."Фонд кино" принял решение, и пяти муниципальным образованиям выделил по девять миллионов рублей, в сумме - 45 миллионов рублей, - на создание 3D-кинотеатров. И я очень рад этому событию. Наши учреждения культуры развиваются, модернизируются на радость своим жителям, в первую очередь в сельской местности", - отметил Гладков.Благодаря субсидии, в регионе появятся пять новых муниципальных кинотеатров: в Масловой Пристани, Октябрьском, Томаровке (Яковлевского горокруга), Прохоровке и Шебекино.

https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html

https://ria.ru/20220718/obrazovanie-1803169284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

октябрьский, прохоровка, шебекино, фонд кино, россия, белгородская область, кино, вячеслав гладков