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Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры - РИА Новости, 19.07.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220719/kinoteatry-1803504442.html
Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры
Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры - РИА Новости, 19.07.2022
Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры
Пять новых муниципальных кинотеатров с 3D-залами будут оборудованы в Белгородской области на субсидию в 45 миллионов рублей от "Фонда кино", сообщил губернатор... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:47
2022-07-19T16:47
белгородская область
октябрьский
прохоровка
шебекино
фонд кино
россия
белгородская область
кино
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БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Пять новых муниципальных кинотеатров с 3D-залами будут оборудованы в Белгородской области на субсидию в 45 миллионов рублей от "Фонда кино", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении в социальных сетях."Фонд кино" объявил результаты конкурса на предоставление субсидий для создания кинозалов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях - центрах культурного развития и домах культуры. Ранее региональное министерство культуры направило семь заявок на участие в конкурсе. Для реализации "Фонд кино" выбрал пять проектов."Фонд кино" принял решение, и пяти муниципальным образованиям выделил по девять миллионов рублей, в сумме - 45 миллионов рублей, - на создание 3D-кинотеатров. И я очень рад этому событию. Наши учреждения культуры развиваются, модернизируются на радость своим жителям, в первую очередь в сельской местности", - отметил Гладков.Благодаря субсидии, в регионе появятся пять новых муниципальных кинотеатров: в Масловой Пристани, Октябрьском, Томаровке (Яковлевского горокруга), Прохоровке и Шебекино.
https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html
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октябрьский, прохоровка, шебекино, фонд кино, россия, белгородская область, кино, вячеслав гладков
16:47 19.07.2022
 
Белгородская область получит 45 миллионов рублей на 3D-кинотеатры

Белгородская область получит 45 миллионов рублей от "Фонда кино" на 3D-кинотеатры

© Depositphotos / AntonMatyukha3-D очки в ведре с попкорном
3-D очки в ведре с попкорном - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / AntonMatyukha
3-D очки в ведре с попкорном. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Пять новых муниципальных кинотеатров с 3D-залами будут оборудованы в Белгородской области на субсидию в 45 миллионов рублей от "Фонда кино", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении в социальных сетях.
"Фонд кино" объявил результаты конкурса на предоставление субсидий для создания кинозалов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях - центрах культурного развития и домах культуры. Ранее региональное министерство культуры направило семь заявок на участие в конкурсе. Для реализации "Фонд кино" выбрал пять проектов.
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"Фонд кино" принял решение, и пяти муниципальным образованиям выделил по девять миллионов рублей, в сумме - 45 миллионов рублей, - на создание 3D-кинотеатров. И я очень рад этому событию. Наши учреждения культуры развиваются, модернизируются на радость своим жителям, в первую очередь в сельской местности", - отметил Гладков.
Благодаря субсидии, в регионе появятся пять новых муниципальных кинотеатров: в Масловой Пристани, Октябрьском, Томаровке (Яковлевского горокруга), Прохоровке и Шебекино.
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Белгородская областьОктябрьскийПрохоровкаШебекиноФонд киноРоссияБелгородская областькиноВячеслав Гладков
 
 
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