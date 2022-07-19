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В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/kherson-1803405439.html
В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск
В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск - РИА Новости, 19.07.2022
В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск
Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения из-за нанесенного накануне украинскими войсками ракетного удара в районе ГЭС в Новой Каховке,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:48
2022-07-19T11:48
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
в мире
каховская гэс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения из-за нанесенного накануне украинскими войсками ракетного удара в районе ГЭС в Новой Каховке, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Власти указывали, что Каховская ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов нет."Газопровод высокого давления, который связывал Новую Каховку и Береславский район, был уничтожен или разбит. Сейчас весь Бериславский район огромный остался без газоснабжения", - сказал Леонтьев в эфире "Первого канала".Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220718/kakhovka-1803131976.html
https://ria.ru/20220718/kherson-1803116428.html
россия
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россия, херсонская область , украина, в мире, каховская гэс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
11:48 19.07.2022
 
В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск

Бериславский район Херсонской области остался без газа из-за ракетного удара ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения из-за нанесенного накануне украинскими войсками ракетного удара в районе ГЭС в Новой Каховке, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Власти указывали, что Каховская ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов нет.
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ВСУ попытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке
"Газопровод высокого давления, который связывал Новую Каховку и Береславский район, был уничтожен или разбит. Сейчас весь Бериславский район огромный остался без газоснабжения", - сказал Леонтьев в эфире "Первого канала".
Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаВ миреКаховская ГЭССитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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