В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск
Бериславский район Херсонской области остался без газа из-за ракетного удара ВСУ
Горелка газовой плиты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения из-за нанесенного накануне украинскими войсками ракетного удара в районе ГЭС в Новой Каховке, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Власти указывали, что Каховская ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов нет.
"Газопровод высокого давления, который связывал Новую Каховку и Береславский район, был уничтожен или разбит. Сейчас весь Бериславский район огромный остался без газоснабжения", - сказал Леонтьев в эфире "Первого канала".
Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.