https://ria.ru/20220719/kherson-1803405439.html

В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск

В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск - РИА Новости, 19.07.2022

В Херсонской области район остался без газа из-за удара украинских войск

Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения из-за нанесенного накануне украинскими войсками ракетного удара в районе ГЭС в Новой Каховке,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:48

2022-07-19T11:48

2022-07-19T11:48

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

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каховская гэс

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения из-за нанесенного накануне украинскими войсками ракетного удара в районе ГЭС в Новой Каховке, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Власти указывали, что Каховская ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов нет."Газопровод высокого давления, который связывал Новую Каховку и Береславский район, был уничтожен или разбит. Сейчас весь Бериславский район огромный остался без газоснабжения", - сказал Леонтьев в эфире "Первого канала".Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220718/kakhovka-1803131976.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, херсонская область , украина, в мире, каховская гэс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины