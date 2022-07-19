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В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр" - РИА Новости, 19.07.2022
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https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html
В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"
В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр" - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"
В Москве в июле выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:18
2022-07-19T14:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Москве в июле выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон". &lt;...&gt; У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", — говорится в релизе ведомства.Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту "дельта" — 0,73%.Прежде о выявлении таких случаев в России ведомство не сообщало.Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которую назвали "кентавр", уже обнаружили в более чем десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
12:18 19.07.2022 (обновлено: 14:34 19.07.2022)
 
В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"

Роспотребнадзор: в России выявили подвариант "кентавр" омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Москве в июле выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон". <...> У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", — говорится в релизе ведомства.
Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту "дельта" — 0,73%.
Прежде о выявлении таких случаев в России ведомство не сообщало.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которую назвали "кентавр", уже обнаружили в более чем десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
 
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