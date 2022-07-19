https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html

В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"

В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр" - РИА Новости, 19.07.2022

В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"

В Москве в июле выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:18

2022-07-19T12:18

2022-07-19T14:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Москве в июле выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон". <...> У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", — говорится в релизе ведомства.Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту "дельта" — 0,73%.Прежде о выявлении таких случаев в России ведомство не сообщало.Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которую назвали "кентавр", уже обнаружили в более чем десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

https://ria.ru/20220715/immunitet-1802791195.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва