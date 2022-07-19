Рейтинг@Mail.ru
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/kazan-1803452510.html
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек - РИА Новости, 19.07.2022
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:06
2022-07-19T14:13
происшествия
авто
казань
гибдд мвд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану."Сегодня около 13 часов на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова произошло столкновение автобуса с троллейбусом, которые двигались в попутном направлении. Имеется информация о шести пострадавших. Сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняют все обстоятельства", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.В мэрии Казани сообщили, что причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя автобуса."Как утверждает водитель автобуса, которому оказали первую помощь, ему стало плохо за рулём, из-за чего он, по всей видимости, и столкнулся с троллейбусом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
https://ria.ru/20220719/bashkiriya-1803361172.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_6ccbd5d615e5610b331b5da0b421f82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, казань, гибдд мвд рф, россия
14:06 19.07.2022 (обновлено: 14:13 19.07.2022)
 
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек

В Казани столкнулись автобус и троллейбус, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
"Сегодня около 13 часов на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова произошло столкновение автобуса с троллейбусом, которые двигались в попутном направлении. Имеется информация о шести пострадавших. Сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняют все обстоятельства", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
В мэрии Казани сообщили, что причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя автобуса.
"Как утверждает водитель автобуса, которому оказали первую помощь, ему стало плохо за рулём, из-за чего он, по всей видимости, и столкнулся с троллейбусом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
06:56
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека
 
ПроисшествияАвтоКазаньГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала