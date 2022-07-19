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В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек - РИА Новости, 19.07.2022
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:06
2022-07-19T14:06
2022-07-19T14:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану."Сегодня около 13 часов на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова произошло столкновение автобуса с троллейбусом, которые двигались в попутном направлении. Имеется информация о шести пострадавших. Сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняют все обстоятельства", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.В мэрии Казани сообщили, что причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя автобуса."Как утверждает водитель автобуса, которому оказали первую помощь, ему стало плохо за рулём, из-за чего он, по всей видимости, и столкнулся с троллейбусом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.
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происшествия, авто, казань, гибдд мвд рф, россия
14:06 19.07.2022 (обновлено: 14:13 19.07.2022)
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек
В Казани столкнулись автобус и троллейбус, пострадали шесть человек