https://ria.ru/20220719/kakhovka-1803497008.html

ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки

ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки - РИА Новости, 19.07.2022

ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки

Украинские военные обстреляли пригород Новой Каховки в Херсонской области, информация о возможных разрушениях уточняется, сообщил глава администрации Каховского РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:28

2022-07-19T16:28

2022-07-19T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

херсонская область

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли пригород Новой Каховки в Херсонской области, информация о возможных разрушениях уточняется, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Каховская ГЭС работает в штатном режиме."Видно черный дым. Обстрелян в очередной раз пригород Новой Каховки. Точное количество выпущенных ракет пока неизвестно, предварительно от четырех до шести", - сказал РИА Новости Леонтьев.По его словам, в городе была объявлена воздушная тревога. Информация о возможных последствиях ракетной атаки и разрушениях утоняется.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , новая каховка