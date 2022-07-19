16:28 19.07.2022 (обновлено: 16:35 19.07.2022)
ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки
ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки в Херсонской области, виден черный дым
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли пригород Новой Каховки в Херсонской области, информация о возможных разрушениях уточняется, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Каховская ГЭС работает в штатном режиме.
"Видно черный дым. Обстрелян в очередной раз пригород Новой Каховки. Точное количество выпущенных ракет пока неизвестно, предварительно от четырех до шести", - сказал РИА Новости Леонтьев.
По его словам, в городе была объявлена воздушная тревога. Информация о возможных последствиях ракетной атаки и разрушениях утоняется.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.