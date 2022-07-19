https://ria.ru/20220719/ispaniya-1803448482.html

Разыскиваемая в Испании политик из Каталонии сама пришла в суд

Разыскиваемая в Испании политик из Каталонии сама пришла в суд - РИА Новости, 19.07.2022

Разыскиваемая в Испании политик из Каталонии сама пришла в суд

Политик из Каталонии Анна Габриэль, более четырех лет скрывавшаяся от испанского правосудия, вернулась в Испанию и явилась в Верховный суд, сообщил высший... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:56

2022-07-19T13:56

2022-07-19T13:56

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политик из Каталонии Анна Габриэль, более четырех лет скрывавшаяся от испанского правосудия, вернулась в Испанию и явилась в Верховный суд, сообщил высший судебный орган страны.Габриэль – сторонница независимости Каталонии. До 2017 года она была депутатом каталонского парламента от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". В декабре 2017 года Верховный суд Испании открыл в отношении нее дело по обвинению в участии в мятеже. В феврале 2018 года Габриэль скрылась в Швейцарии."Анна Габриэль-и-Сабате… сегодня (во вторник) добровольно явилась в Верховный суд… Ответчица явилась, чтобы предстать перед судом и урегулировать свою процессуальную ситуацию, связанную с невыполнением обязательств", - говорится в заявлении суда.Судья Пабло Лльярена согласился на предварительное освобождение Анны Габриэль, оставив без действия существующий ордер на ее арест.В марте 2018 года обвинение по делу Габриэль было переквалифицировано как неповиновение, наказание за которое не предусматривает лишение свободы. В отношении нее, однако, действовал национальный ордер на арест.

https://ria.ru/20210924/kataloniya-1751545327.html

https://ria.ru/20220503/kataloniya-1786651623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, каталония, швейцария