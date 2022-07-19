https://ria.ru/20220719/iran-1803587789.html
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием - РИА Новости, 19.07.2022
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи глав государств-гарантов РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:57
2022-07-19T22:57
2022-07-19T22:57
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса."Хотел бы ещё раз выразить признательность иранским и турецким партнёрам за содержательные и продуктивные переговоры, а также поблагодарить господина Раиси за гостеприимство и замечательную организацию нашей встречи, уверен, что принятые на саммите решения будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности, как в Сирии, так и в регионе в целом", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.Он также сообщил, что пригласил иранских и турецких друзей приехать в Россию на следующую встречу Астанинской "тройки".
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803586679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, иран
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием
Президент России Путин поблагодарил иранского лидера Раиси за теплый прием