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Путин поблагодарил Раиси за теплый прием - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин поблагодарил Раиси за теплый прием
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием - РИА Новости, 19.07.2022
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи глав государств-гарантов РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:57
2022-07-19T22:57
в мире
россия
сирия
иран
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса."Хотел бы ещё раз выразить признательность иранским и турецким партнёрам за содержательные и продуктивные переговоры, а также поблагодарить господина Раиси за гостеприимство и замечательную организацию нашей встречи, уверен, что принятые на саммите решения будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности, как в Сирии, так и в регионе в целом", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.Он также сообщил, что пригласил иранских и турецких друзей приехать в Россию на следующую встречу Астанинской "тройки".
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в мире, россия, сирия, иран
22:57 19.07.2022
 
Путин поблагодарил Раиси за теплый прием

Президент России Путин поблагодарил иранского лидера Раиси за теплый прием

© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.
"Хотел бы ещё раз выразить признательность иранским и турецким партнёрам за содержательные и продуктивные переговоры, а также поблагодарить господина Раиси за гостеприимство и замечательную организацию нашей встречи, уверен, что принятые на саммите решения будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности, как в Сирии, так и в регионе в целом", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса.
Он также сообщил, что пригласил иранских и турецких друзей приехать в Россию на следующую встречу Астанинской "тройки".
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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