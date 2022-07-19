В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре
Глава Минтранса Британии Шаппс признал неприспособленность инфраструктуры к жаре
Горожане отдыхают в Гайд-парке в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава минтранса Великобритании признал неприспособленность инфраструктуры страны к высоким температурам.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градусов. По состоянию на понедельник местом с самой высокой температурой в Британии в 38,1 градусов стал Сантом Даунхэм в графстве Саффолк, сообщает Sky News.
"Большая часть нашей инфраструктуры не приспособлена к таким температурам", - сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.
Он также признал, что осуществление в связи с этим необходимых изменений в инфраструктуре может "занять десятилетия".
Ранее 15 июля в Великобритании впервые в истории объявили "красный" уровень опасности.
Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве.
Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.