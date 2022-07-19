https://ria.ru/20220719/infrastruktura-1803390122.html

В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре

В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре - РИА Новости, 19.07.2022

В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре

Глава минтранса Великобритании признал неприспособленность инфраструктуры страны к высоким температурам. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:45

2022-07-19T10:45

2022-07-19T10:45

в мире

великобритания

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава минтранса Великобритании признал неприспособленность инфраструктуры страны к высоким температурам.По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градусов. По состоянию на понедельник местом с самой высокой температурой в Британии в 38,1 градусов стал Сантом Даунхэм в графстве Саффолк, сообщает Sky News."Большая часть нашей инфраструктуры не приспособлена к таким температурам", - сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.Он также признал, что осуществление в связи с этим необходимых изменений в инфраструктуре может "занять десятилетия".Ранее 15 июля в Великобритании впервые в истории объявили "красный" уровень опасности.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

https://ria.ru/20220719/aviatsiya-1803318262.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания