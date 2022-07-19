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В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре - РИА Новости, 19.07.2022
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В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре
В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре - РИА Новости, 19.07.2022
В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре
Глава минтранса Великобритании признал неприспособленность инфраструктуры страны к высоким температурам. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:45
2022-07-19T10:45
в мире
великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава минтранса Великобритании признал неприспособленность инфраструктуры страны к высоким температурам.По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градусов. По состоянию на понедельник местом с самой высокой температурой в Британии в 38,1 градусов стал Сантом Даунхэм в графстве Саффолк, сообщает Sky News."Большая часть нашей инфраструктуры не приспособлена к таким температурам", - сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.Он также признал, что осуществление в связи с этим необходимых изменений в инфраструктуре может "занять десятилетия".Ранее 15 июля в Великобритании впервые в истории объявили "красный" уровень опасности.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
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в мире, великобритания
10:45 19.07.2022
 
В Минтрансе Британии признали неприспособленность инфраструктуры к жаре

Глава Минтранса Британии Шаппс признал неприспособленность инфраструктуры к жаре

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Гайд-парке в Лондоне
Горожане отдыхают в Гайд-парке в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Горожане отдыхают в Гайд-парке в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава минтранса Великобритании признал неприспособленность инфраструктуры страны к высоким температурам.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градусов. По состоянию на понедельник местом с самой высокой температурой в Британии в 38,1 градусов стал Сантом Даунхэм в графстве Саффолк, сообщает Sky News.
"Большая часть нашей инфраструктуры не приспособлена к таким температурам", - сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.
Он также признал, что осуществление в связи с этим необходимых изменений в инфраструктуре может "занять десятилетия".
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Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве.
Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.
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