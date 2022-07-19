https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803366657.html
Аналитики ждут рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне
Аналитики ждут рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне - РИА Новости, 19.07.2022
Аналитики ждут рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, считают... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:33
2022-07-19T08:33
2022-07-19T08:35
экономика
сша
великобритания
евростат
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 19 июля, в 12.00 мск.В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране в марте-мае. Аналитики полагают, что показатель вырос до 3,9% с уровня февраля-апреля в 3,8%.В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло до 1,58 миллиона с 1,549 миллиона в мае.
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802919509.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/ek-1802415914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, великобритания, евростат
08:33 19.07.2022 (обновлено: 08:35 19.07.2022)
Аналитики ждут рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне
Аналитики ждут ускорения инфляции в еврозоне по итогам июня до рекордных 8,6 процента