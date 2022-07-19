https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803362023.html

Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией

Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией - РИА Новости, 19.07.2022

Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией

Товарооборот между Россией и Индонезией может достигнуть 5 миллиардов долларов до конца текущего года, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T07:10

2022-07-19T07:10

2022-07-19T09:10

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индонезией может достигнуть 5 миллиардов долларов до конца текущего года, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева."Торгово-экономические отношения развиваются у нас довольно активно. В прошлом году был больше 40% рост товарооборота. В первые два месяца этого года, до начала специальной военной операции, до 80% был рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Даже в ухудшающейся геополитической и экономической ситуации за январь-апрель тоже, если я не ошибаюсь, 60% роста", - сообщила агентству глава российской дипмиссии в Индонезии."Но если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года мы 5 миллиардов достигнем", - сказала Воробьева.Она отметила существующие в двусторонней торговле проблемы, возникшие в результате антироссийских санкций."Да, есть проблемы конечно, и связанные с транспортировкой, и с финансированием, с оплатой, но у нас есть межгосударственные механизмы, в рамках которых это можно решать. Идет речь о том, чтобы созвать в рамках нашей межправительственной комиссии по вопросам торговли, экономики и технологического взаимодействия двустороннюю группу по банковским и финансовым вопросам и эти все вопросы решать", - сказала глава российской дипмиссии."Индонезийцы очень заинтересованы, они об этом говорят. Тут вопрос не то что о санкциях против России не стоит – индонезийцы напрямую говорят, что они заинтересованы наращивать сотрудничество с нами. Кстати говоря, немножко даже у нас был дисбаланс в товарообороте сильно в пользу Индонезии, вот сейчас он понемногу сглаживается", - подытожила Воробьева.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

индонезия, россия, в мире