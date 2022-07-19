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Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией
Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией - РИА Новости, 19.07.2022
Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией
Товарооборот между Россией и Индонезией может достигнуть 5 миллиардов долларов до конца текущего года, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:10
2022-07-19T07:10
2022-07-19T09:10
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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индонезией может достигнуть 5 миллиардов долларов до конца текущего года, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева."Торгово-экономические отношения развиваются у нас довольно активно. В прошлом году был больше 40% рост товарооборота. В первые два месяца этого года, до начала специальной военной операции, до 80% был рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Даже в ухудшающейся геополитической и экономической ситуации за январь-апрель тоже, если я не ошибаюсь, 60% роста", - сообщила агентству глава российской дипмиссии в Индонезии."Но если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года мы 5 миллиардов достигнем", - сказала Воробьева.Она отметила существующие в двусторонней торговле проблемы, возникшие в результате антироссийских санкций."Да, есть проблемы конечно, и связанные с транспортировкой, и с финансированием, с оплатой, но у нас есть межгосударственные механизмы, в рамках которых это можно решать. Идет речь о том, чтобы созвать в рамках нашей межправительственной комиссии по вопросам торговли, экономики и технологического взаимодействия двустороннюю группу по банковским и финансовым вопросам и эти все вопросы решать", - сказала глава российской дипмиссии."Индонезийцы очень заинтересованы, они об этом говорят. Тут вопрос не то что о санкциях против России не стоит – индонезийцы напрямую говорят, что они заинтересованы наращивать сотрудничество с нами. Кстати говоря, немножко даже у нас был дисбаланс в товарообороте сильно в пользу Индонезии, вот сейчас он понемногу сглаживается", - подытожила Воробьева.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, в мире
07:10 19.07.2022 (обновлено: 09:10 19.07.2022)
Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией
Посол Воробьева заявила, что Индонезия заинтересована наращивать сотрудничество с Россией
БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индонезией может достигнуть 5 миллиардов долларов до конца текущего года, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
"Торгово-экономические отношения развиваются у нас довольно активно. В прошлом году был больше 40% рост товарооборота. В первые два месяца этого года, до начала специальной военной операции, до 80% был рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Даже в ухудшающейся геополитической и экономической ситуации за январь-апрель тоже, если я не ошибаюсь, 60% роста", - сообщила агентству глава российской дипмиссии в Индонезии
.
"По итогом прошлого года наш товарооборот составлял 3 миллиарда долларов, но если взять наше совокупное население, больше 400 миллионов человек, то 3 миллиарда - это маловато. Тем более что в 2016 году наши президенты поставили задачу довести товарооборот между нашими странами до 5 миллиардов", - напомнила она.
"Но если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года мы 5 миллиардов достигнем", - сказала Воробьева.
Она отметила существующие в двусторонней торговле проблемы, возникшие в результате антироссийских санкций.
"Да, есть проблемы конечно, и связанные с транспортировкой, и с финансированием, с оплатой, но у нас есть межгосударственные механизмы, в рамках которых это можно решать. Идет речь о том, чтобы созвать в рамках нашей межправительственной комиссии по вопросам торговли, экономики и технологического взаимодействия двустороннюю группу по банковским и финансовым вопросам и эти все вопросы решать", - сказала глава российской дипмиссии.
"Индонезийцы очень заинтересованы, они об этом говорят. Тут вопрос не то что о санкциях против России
не стоит – индонезийцы напрямую говорят, что они заинтересованы наращивать сотрудничество с нами. Кстати говоря, немножко даже у нас был дисбаланс в товарообороте сильно в пользу Индонезии, вот сейчас он понемногу сглаживается", - подытожила Воробьева.