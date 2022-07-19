https://ria.ru/20220719/imuschestvo-1803536288.html
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян - РИА Новости, 19.07.2022
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:36
2022-07-19T18:36
2022-07-19T18:36
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Адамс Эндрю.Как заявил Эндрю на слушаниях в юридическом комитете сената, минюст вносит ряд предложений, которые считает критическими."Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба", - перечислил Эндрю.Он отметил, что реализация предложения потребует внесения поправок в законы, регулирующие использование конфискованных средств.
https://ria.ru/20220718/arest-1803307610.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство юстиции сша, сша, россия
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
Минюст США попросил разрешить передавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Адамс Эндрю.
Как заявил Эндрю на слушаниях в юридическом комитете сената, минюст вносит ряд предложений, которые считает критическими.
"Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине
для возмещения ущерба", - перечислил Эндрю.
Он отметил, что реализация предложения потребует внесения поправок в законы, регулирующие использование конфискованных средств.