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В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян - РИА Новости, 19.07.2022
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В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян - РИА Новости, 19.07.2022
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:36
2022-07-19T18:36
в мире
украина
министерство юстиции сша
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Адамс Эндрю.Как заявил Эндрю на слушаниях в юридическом комитете сената, минюст вносит ряд предложений, которые считает критическими."Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба", - перечислил Эндрю.Он отметил, что реализация предложения потребует внесения поправок в законы, регулирующие использование конфискованных средств.
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в мире, украина, министерство юстиции сша, сша, россия
18:36 19.07.2022
 
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян

Минюст США попросил разрешить передавать Украине доход с конфискованного имущества россиян

© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Адамс Эндрю.
Как заявил Эндрю на слушаниях в юридическом комитете сената, минюст вносит ряд предложений, которые считает критическими.
"Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба", - перечислил Эндрю.
Он отметил, что реализация предложения потребует внесения поправок в законы, регулирующие использование конфискованных средств.
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