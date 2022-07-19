https://ria.ru/20220719/ikona-1803372605.html
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Третьяковку
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Третьяковку - РИА Новости, 19.07.2022
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Третьяковку
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею после поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, ухудшений состояния сохранности не... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:22
2022-07-19T09:22
2022-07-19T13:37
культура
свято-троицкая сергиева лавра
третьяковская галерея
культура
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею после поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, ухудшений состояния сохранности не выявлено, сообщается в официальном telegram-канале музея."Икона "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева вернулась из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Государственную Третьяковскую галерею в привычные и необходимые для нее условия хранения", — говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас икону изучают реставраторы. "Видимых признаков ухудшения состояния этого важнейшего произведения древнерусского искусства не выявлено", — добавили в музее.После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения "Троицы" в экспозицию галереи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свято-троицкая сергиева лавра, третьяковская галерея, культура
09:22 19.07.2022 (обновлено: 13:37 19.07.2022)
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Третьяковку
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Третьяковку, ее состояние не ухудшилось