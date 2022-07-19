https://ria.ru/20220719/gubernator-1803551239.html

Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок

Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок - РИА Новости, 19.07.2022

Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о причинах, по которым он участвует в выборах главы региона, и назвал своей основной задачей как... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:41

2022-07-19T19:41

2022-07-19T19:41

политика

новгородская область

единая россия

цик рф

андрей никитин (политик)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о причинах, по которым он участвует в выборах главы региона, и назвал своей основной задачей как руководителя области обеспечение их легитимности и прозрачности."Если говорить о причинах (выдвижения на губернаторские выборы – ред.), то это, безусловно, понимание того, что есть масса проектов, которые мы запустили, по которым я давал определенные обещания, и понимание того, что тех людей, с которыми я за пять лет познакомился, с кем-то сдружился, нельзя подводить", - отметил Никитин.Он добавил, что также считает, что не вправе подводить главу государства, благодаря поддержке которого в Новгородской области реализуется ряд важных экономических и социальных проектов. Также, по словам Никитина, для него важна поддержка семьи, которая согласилась с его решением баллотироваться на второй срок, несмотря на то что супруга и дети хотели бы чаще видеть его дома.Никитин признался также, что за пять лет работы на посту главы Новгородской области он не изменил своим жизненным принципам."Я какой был, такой и есть. Для меня важно, чтобы я видел результат, для меня важно, чтобы то, что я делаю, было кому-то нужно, для меня важно, чтобы я был честен с людьми, и люди со мной были честны. Вот эти принципы у меня давно. И они не поменялись", - сказал Никитин."Чистая политика мне не интересна, честно говоря, вот абсолютно. Я никогда не стремился стать знатным политиком, я всегда хотел жить так, чтобы это было не стыдно, а как получается - оценивать людям", - заключил новгородский губернатор.Как сообщала в июле региональная избирательная комиссия, к сбору подписей для участия в выборах губернатора Новгородской области допущены шесть кандидатов, включая действующего губернатора. До этого в феврале Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Позднее "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Новгородской области.Голосование на выборах губернатора Новгородской области продлится с 9 по 11 сентября, информировал ранее ЦИК РФ.

https://realty.ria.ru/20220719/ikea-1803528042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, новгородская область, единая россия, цик рф, андрей никитин (политик), россия