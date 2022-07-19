https://ria.ru/20220719/gubernator-1803551239.html
Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок
Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок - РИА Новости, 19.07.2022
Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о причинах, по которым он участвует в выборах главы региона, и назвал своей основной задачей как... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:41
2022-07-19T19:41
2022-07-19T19:41
политика
новгородская область
единая россия
цик рф
андрей никитин (политик)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о причинах, по которым он участвует в выборах главы региона, и назвал своей основной задачей как руководителя области обеспечение их легитимности и прозрачности."Если говорить о причинах (выдвижения на губернаторские выборы – ред.), то это, безусловно, понимание того, что есть масса проектов, которые мы запустили, по которым я давал определенные обещания, и понимание того, что тех людей, с которыми я за пять лет познакомился, с кем-то сдружился, нельзя подводить", - отметил Никитин.Он добавил, что также считает, что не вправе подводить главу государства, благодаря поддержке которого в Новгородской области реализуется ряд важных экономических и социальных проектов. Также, по словам Никитина, для него важна поддержка семьи, которая согласилась с его решением баллотироваться на второй срок, несмотря на то что супруга и дети хотели бы чаще видеть его дома.Никитин признался также, что за пять лет работы на посту главы Новгородской области он не изменил своим жизненным принципам."Я какой был, такой и есть. Для меня важно, чтобы я видел результат, для меня важно, чтобы то, что я делаю, было кому-то нужно, для меня важно, чтобы я был честен с людьми, и люди со мной были честны. Вот эти принципы у меня давно. И они не поменялись", - сказал Никитин."Чистая политика мне не интересна, честно говоря, вот абсолютно. Я никогда не стремился стать знатным политиком, я всегда хотел жить так, чтобы это было не стыдно, а как получается - оценивать людям", - заключил новгородский губернатор.Как сообщала в июле региональная избирательная комиссия, к сбору подписей для участия в выборах губернатора Новгородской области допущены шесть кандидатов, включая действующего губернатора. До этого в феврале Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Позднее "Единая Россия" на конференции регионального отделения партии выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Новгородской области.Голосование на выборах губернатора Новгородской области продлится с 9 по 11 сентября, информировал ранее ЦИК РФ.
https://realty.ria.ru/20220719/ikea-1803528042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новгородская область, единая россия, цик рф, андрей никитин (политик), россия
Новгородский губернатор назвал три причины выдвижения на второй срок
Губернатор Новгородской области Никитин назвал три причины выдвижения на второй срок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о причинах, по которым он участвует в выборах главы региона, и назвал своей основной задачей как руководителя области обеспечение их легитимности и прозрачности.
"Если уж мы коснулись выборов, я отвечу как действующий губернатор, не как кандидат. Начну с того, что моя главная задача – это обеспечение прозрачности, легитимности и открытости выборов. Это то, что входит в мои прямые должностные обязанности, это то, что в первую очередь я буду делать", - сказал он журналистам.
"Если говорить о причинах (выдвижения на губернаторские выборы – ред.), то это, безусловно, понимание того, что есть масса проектов, которые мы запустили, по которым я давал определенные обещания, и понимание того, что тех людей, с которыми я за пять лет познакомился, с кем-то сдружился, нельзя подводить", - отметил Никитин.
Он добавил, что также считает, что не вправе подводить главу государства, благодаря поддержке которого в Новгородской области
реализуется ряд важных экономических и социальных проектов. Также, по словам Никитина, для него важна поддержка семьи, которая согласилась с его решением баллотироваться на второй срок, несмотря на то что супруга и дети хотели бы чаще видеть его дома.
Никитин признался также, что за пять лет работы на посту главы Новгородской области он не изменил своим жизненным принципам.
"Я какой был, такой и есть. Для меня важно, чтобы я видел результат, для меня важно, чтобы то, что я делаю, было кому-то нужно, для меня важно, чтобы я был честен с людьми, и люди со мной были честны. Вот эти принципы у меня давно. И они не поменялись", - сказал Никитин.
"Чистая политика мне не интересна, честно говоря, вот абсолютно. Я никогда не стремился стать знатным политиком, я всегда хотел жить так, чтобы это было не стыдно, а как получается - оценивать людям", - заключил новгородский губернатор.
Как сообщала в июле региональная избирательная комиссия, к сбору подписей для участия в выборах губернатора Новгородской области допущены шесть кандидатов, включая действующего губернатора. До этого в феврале Никитин заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Позднее "Единая Россия
" на конференции регионального отделения партии выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Новгородской области.
Голосование на выборах губернатора Новгородской области продлится с 9 по 11 сентября, информировал ранее ЦИК РФ
.