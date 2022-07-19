Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро
Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро на счетах
© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.
Уточняется, что комиссия составляет не менее 12 000 рублей.
Кроме того, Газпромбанк ввел комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч условных единиц в размере 0,017% в день от общей суммы и за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления (не менее 12 тысяч рублей и не более суммы зачисления).
"В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран", - пишет банк.
Газпромбанк также предупредил, что в связи с введением западными странами финансовых ограничений в отношении России платежи в долларах, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят с задержкой или не проходят вовсе.
"Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержаться от операций в указанных выше валютах", - заключили в банке.