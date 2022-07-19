https://ria.ru/20220719/gazprombank-1803577420.html

Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро

Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро - РИА Новости, 19.07.2022

Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро

Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Об... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:39

2022-07-19T21:39

2022-07-19T21:39

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россия

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газпромбанк

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.Уточняется, что комиссия составляет не менее 12 000 рублей.Кроме того, Газпромбанк ввел комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч условных единиц в размере 0,017% в день от общей суммы и за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления (не менее 12 тысяч рублей и не более суммы зачисления)."В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран", - пишет банк.Газпромбанк также предупредил, что в связи с введением западными странами финансовых ограничений в отношении России платежи в долларах, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят с задержкой или не проходят вовсе."Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержаться от операций в указанных выше валютах", - заключили в банке.

https://ria.ru/20220610/valyuta-1794482931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, сша, газпромбанк