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Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро - РИА Новости, 19.07.2022
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Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро
Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро - РИА Новости, 19.07.2022
Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро
Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Об... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:39
2022-07-19T21:39
экономика
россия
сша
газпромбанк
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.Уточняется, что комиссия составляет не менее 12 000 рублей.Кроме того, Газпромбанк ввел комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч условных единиц в размере 0,017% в день от общей суммы и за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления (не менее 12 тысяч рублей и не более суммы зачисления)."В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран", - пишет банк.Газпромбанк также предупредил, что в связи с введением западными странами финансовых ограничений в отношении России платежи в долларах, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят с задержкой или не проходят вовсе."Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержаться от операций в указанных выше валютах", - заключили в банке.
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экономика, россия, сша, газпромбанк
21:39 19.07.2022
 
Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро

Газпромбанк ввел комиссию за SWIFT-переводы и хранение долларов и евро на счетах

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Газпромбанк с 20 июля вводит комиссию в размере 3% за любые переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.
Уточняется, что комиссия составляет не менее 12 000 рублей.
Кроме того, Газпромбанк ввел комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч условных единиц в размере 0,017% в день от общей суммы и за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления (не менее 12 тысяч рублей и не более суммы зачисления).
"В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран", - пишет банк.
Газпромбанк также предупредил, что в связи с введением западными странами финансовых ограничений в отношении России платежи в долларах, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят с задержкой или не проходят вовсе.
"Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержаться от операций в указанных выше валютах", - заключили в банке.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:01
ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
 
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