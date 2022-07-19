https://ria.ru/20220719/gaz-1803589424.html

ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками

ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками - РИА Новости, 19.07.2022

ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками

Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений возможного прекращения поставок газа из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:10

2022-07-19T23:10

2022-07-19T23:10

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений возможного прекращения поставок газа из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов ЕС.Эта цель будет включена в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Европейская комиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением поставок со стороны Москвы.По словам дипломатов, планируемый регламент предоставит комиссии право объявлять тревогу в масштабах всего союза, когда существует значительный риск серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса.В рамках своего плана "Экономия газа для безопасной зимы" комиссия планирует рекомендовать меры, включающие сокращение расходов на отопление и охлаждение, а также рыночные меры. В случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта региона, согласно проекту оценки комиссии, с которым ознакомилось агентство.По словам дипломатов, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют чрезвычайные планы и будут сокращать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.

https://ria.ru/20220719/potok-1803529141.html

https://ria.ru/20220719/vvp-1803440070.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, siemens, северный поток, москва, канада, йоханнес хан, дмитрий песков (спецпредставитель президента)