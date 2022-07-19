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ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками - РИА Новости, 19.07.2022
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ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками
ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками
Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений возможного прекращения поставок газа из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:10
2022-07-19T23:10
в мире
россия
евросоюз
еврокомиссия
siemens
северный поток
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений возможного прекращения поставок газа из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов ЕС.Эта цель будет включена в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Европейская комиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением поставок со стороны Москвы.По словам дипломатов, планируемый регламент предоставит комиссии право объявлять тревогу в масштабах всего союза, когда существует значительный риск серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса.В рамках своего плана "Экономия газа для безопасной зимы" комиссия планирует рекомендовать меры, включающие сокращение расходов на отопление и охлаждение, а также рыночные меры. В случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта региона, согласно проекту оценки комиссии, с которым ознакомилось агентство.По словам дипломатов, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют чрезвычайные планы и будут сокращать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, siemens, северный поток, москва, канада, йоханнес хан, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
23:10 19.07.2022
 
ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками

Bloomberg: ЕС намерен на 15% сократить потребление газа из-за проблем с поставками из РФ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений возможного прекращения поставок газа из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов ЕС.
"Европейский союз намерен предложить странам-членам добровольное сокращение потребления природного газа на 15% со следующего месяца в связи с опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива", - сообщили источники агентству.
Эта цель будет включена в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Европейская комиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением поставок со стороны Москвы.
По словам дипломатов, планируемый регламент предоставит комиссии право объявлять тревогу в масштабах всего союза, когда существует значительный риск серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса.
В рамках своего плана "Экономия газа для безопасной зимы" комиссия планирует рекомендовать меры, включающие сокращение расходов на отопление и охлаждение, а также рыночные меры. В случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта региона, согласно проекту оценки комиссии, с которым ознакомилось агентство.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 18:06
"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ
По словам дипломатов, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что национальные правительства уже имеют чрезвычайные планы и будут сокращать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.
Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.
Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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