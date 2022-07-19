https://ria.ru/20220719/gaz-1803351634.html

Uniper и RWE получили письмо от "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

Uniper и RWE получили письмо от "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа - РИА Новости, 19.07.2022

Uniper и RWE получили письмо от "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T01:03

2022-07-19T01:03

2022-07-19T01:14

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Две компании из Германии получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.По утверждению главного импортера российского газа в Германии Uniper, на которое ссылается Reuters, в письме "Газпром" задним числом объявил о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа.В немецком энергоконцерне заявили, что посчитали требования российского поставщика необоснованными и отклонили их.Компания RWE также получила уведомление, но отказалась комментировать детали или юридическую позицию компании, уточнило агентство."Северный поток" и сокращение поставок"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.Компания Siemensпри этом отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для трубопровода "Северный поток", отправлена в Россию из Канады после завершения ремонта и изъятия ее из-под санкций. Министерство экономики ФРГ ранее также отказалось от комментариев, сославшись на соображения безопасности.Газета Bild, в свою очередь сообщила об опасениях правительства Германии, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта."Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.Дефицит газаПравительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild.Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двукратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.Forbes, в свою очередь, утверждает, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание.Антироссийские санкцииПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220718/uniper-1803226812.html

https://ria.ru/20220716/rynok-1802988031.html

https://ria.ru/20220715/sholts-1802705254.html

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в мире, германия, россия, газпром, природный газ