https://ria.ru/20220719/gaz-1803351634.html
Uniper и RWE получили письмо от "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа
Uniper и RWE получили письмо от "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа - РИА Новости, 19.07.2022
Uniper и RWE получили письмо от "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа
получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T01:03
2022-07-19T01:03
2022-07-19T01:14
в мире
германия
россия
газпром
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Две компании из Германии получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.По утверждению главного импортера российского газа в Германии Uniper, на которое ссылается Reuters, в письме "Газпром" задним числом объявил о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа.В немецком энергоконцерне заявили, что посчитали требования российского поставщика необоснованными и отклонили их.Компания RWE также получила уведомление, но отказалась комментировать детали или юридическую позицию компании, уточнило агентство."Северный поток" и сокращение поставок"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.Компания Siemensпри этом отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для трубопровода "Северный поток", отправлена в Россию из Канады после завершения ремонта и изъятия ее из-под санкций. Министерство экономики ФРГ ранее также отказалось от комментариев, сославшись на соображения безопасности.Газета Bild, в свою очередь сообщила об опасениях правительства Германии, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта."Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.Дефицит газаПравительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild.Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двукратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.Forbes, в свою очередь, утверждает, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание.Антироссийские санкцииПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220718/uniper-1803226812.html
https://ria.ru/20220716/rynok-1802988031.html
https://ria.ru/20220715/sholts-1802705254.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, газпром, природный газ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Две компании из Германии
получили от "Газпрома" письмо о форс-мажоре по газовому контракту. Соответствующую информацию распространило
агентство Reuters.
По утверждению главного импортера российского газа в Германии Uniper
, на которое ссылается Reuters, в письме "Газпром
" задним числом объявил о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа.
В немецком энергоконцерне заявили, что посчитали требования российского поставщика необоснованными и отклонили их.
Компания RWE
также получила уведомление, но отказалась комментировать детали или юридическую позицию компании, уточнило агентство.
"Северный поток" и сокращение поставок
"Газпром" — основной поставщик газа в Европу
— в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens
, которая из-за санкций Канады
в отношении России
не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
На прошлой неделе ситуацию удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Кроме того, оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года. Это подтвердил канадский премьер-министр Джастин Трюдо
. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что не получали никаких документов по этому поводу.
Компания Siemensпри этом отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что турбина, предназначенная для трубопровода "Северный поток", отправлена в Россию из Канады после завершения ремонта и изъятия ее из-под санкций. Министерство экономики ФРГ ранее также отказалось от комментариев, сославшись на соображения безопасности.
Газета Bild, в свою очередь сообщила об опасениях правительства Германии, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта.
"Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.
Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild.
Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двукратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.
Forbes, в свою очередь, утверждает, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.