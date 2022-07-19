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В Ростовской области предложили звать на форум АСИ молодежь из Донбасса - РИА Новости, 19.07.2022
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В Ростовской области предложили звать на форум АСИ молодежь из Донбасса
В Ростовской области предложили звать на форум АСИ молодежь из Донбасса - РИА Новости, 19.07.2022
В Ростовской области предложили звать на форум АСИ молодежь из Донбасса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает необходимым приглашать на форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:29
2022-07-19T22:29
общество
ростовская область
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает необходимым приглашать на форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" инициативную молодежь из Луганской и Донецкой народных республик."Я считаю, что в будущем мы должны на наш форум позвать молодых людей, инициативных людей от наших соседей – от Донецкой и Луганской народных республик. Там ребята все с идеями", - сказал Голубев во время выступления на заседании Клуба губернаторов на форуме."Он отметил, что в последние годы молодежь Донбасса находилась в сложной жизненной ситуации. "Им точно многое нужно делать сейчас, в том числе с нашей помощью и с нашим участием. Мы этим занимаемся и занимались, между прочим, и прежде, потому что до 2014 года у нас был еврорегион Донбасс, который был официально на бумаге, он реально существовал, в который вошли Ростовская, Луганская, Донецкая области, потом чуть позже Воронежская появилась", - добавил губернатор Ростовской области.
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html
ростовская область
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, ростовская область, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика
22:29 19.07.2022
 
В Ростовской области предложили звать на форум АСИ молодежь из Донбасса

Ростовский губернатор предлагает приглашать на форум АСИ молодежь из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает необходимым приглашать на форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" инициативную молодежь из Луганской и Донецкой народных республик.
"Я считаю, что в будущем мы должны на наш форум позвать молодых людей, инициативных людей от наших соседей – от Донецкой и Луганской народных республик. Там ребята все с идеями", - сказал Голубев во время выступления на заседании Клуба губернаторов на форуме.
"Он отметил, что в последние годы молодежь Донбасса находилась в сложной жизненной ситуации. "Им точно многое нужно делать сейчас, в том числе с нашей помощью и с нашим участием. Мы этим занимаемся и занимались, между прочим, и прежде, потому что до 2014 года у нас был еврорегион Донбасс, который был официально на бумаге, он реально существовал, в который вошли Ростовская, Луганская, Донецкая области, потом чуть позже Воронежская появилась", - добавил губернатор Ростовской области.
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ОбществоРостовская областьДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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