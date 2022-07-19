https://ria.ru/20220719/finnair-1803411884.html
Нацперевозчик Финляндии Finnair заявил о серьезных финансовых убытках
Нацперевозчик Финляндии Finnair заявил о серьезных финансовых убытках - РИА Новости, 19.07.2022
Нацперевозчик Финляндии Finnair заявил о серьезных финансовых убытках
Финская авиакомпания Finnair терпит серьезные финансовые убытки уже третий год подряд. Об этом говорится в отчете перевозчика, опубликованном во вторник. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:01
2022-07-19T13:01
2022-07-19T13:01
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Финская авиакомпания Finnair терпит серьезные финансовые убытки уже третий год подряд. Об этом говорится в отчете перевозчика, опубликованном во вторник.Согласно документу, операционный убыток Finnair за апрель-июнь 2022 года составил 84 миллиона евро при обороте в 550 миллионов. Годом ранее компания потеряла 151 миллион евро при обороте в 112."Во втором квартале текущего года мы переходили от одного кризиса к другому, — сообщил генеральный директор Finnair Топи Маннер. — Тяжелые последствия пандемии начали ослабевать по мере восстановления туризма, но в то же время сильное воздействие оказали события на Украине".Он отметил, что по сравнению с 2019-м, компания работала лишь на 64 процента своих мощностей. Причина — закрытие неба над Россией: это ограничило возможность выполнения важных маршрутов в Японию и Южную Корею. Также повлиял резкий скачок цен на топливо, добавил Маннер.
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РИА Новости
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южная корея, япония, finnair, россия, финансы, новости - туризм, туризм, маршруты, топливо, пандемия
Нацперевозчик Финляндии Finnair заявил о серьезных финансовых убытках
Финская авиакомпания Finnair заявила о серьезных финансовых убытках
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Финская авиакомпания Finnair терпит серьезные финансовые убытки уже третий год подряд. Об этом говорится в отчете перевозчика, опубликованном во вторник.
Согласно документу, операционный убыток Finnair за апрель-июнь 2022 года составил 84 миллиона евро при обороте в 550 миллионов. Годом ранее компания потеряла 151 миллион евро при обороте в 112.
"Во втором квартале текущего года мы переходили от одного кризиса к другому, — сообщил генеральный директор Finnair Топи Маннер. — Тяжелые последствия пандемии начали ослабевать по мере восстановления туризма, но в то же время сильное воздействие оказали события на Украине".
Он отметил, что по сравнению с 2019-м, компания работала лишь на 64 процента своих мощностей. Причина — закрытие неба над Россией: это ограничило возможность выполнения важных маршрутов в Японию и Южную Корею. Также повлиял резкий скачок цен на топливо, добавил Маннер.