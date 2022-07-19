Рейтинг@Mail.ru
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803350172.html
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство - РИА Новости, 19.07.2022
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:33
2022-07-19T00:40
в мире
россия
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.Постпред РФ также задался вопросом, "сохраняет ли ЕС по-прежнему свою политическую идентичность".Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще весной заявлял, что США "девальвируют базовый принцип" демократии и, защищая Запад от якобы посягательств России и Китая, фактически "узурпируют национальный суверенитет своих союзников. Он заявлял, что западные "союзники США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан".
https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_142:0:1859:1288_1920x0_80_0_0_e69de0724e34ae2e3c3da56eb84e1534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, евросоюз
00:33 19.07.2022 (обновлено: 00:40 19.07.2022)
 
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство

Постпред России Ульянов назвал политическим самоубийством ЕС выполнение указаний США

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.
"Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Постпред РФ также задался вопросом, "сохраняет ли ЕС по-прежнему свою политическую идентичность".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще весной заявлял, что США "девальвируют базовый принцип" демократии и, защищая Запад от якобы посягательств России и Китая, фактически "узурпируют национальный суверенитет своих союзников. Он заявлял, что западные "союзники США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 18:23
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз
 
В миреРоссияСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала