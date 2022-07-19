https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803350172.html

Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство

Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство - РИА Новости, 19.07.2022

Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:33

2022-07-19T00:33

2022-07-19T00:40

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сша

евросоюз

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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.Постпред РФ также задался вопросом, "сохраняет ли ЕС по-прежнему свою политическую идентичность".Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще весной заявлял, что США "девальвируют базовый принцип" демократии и, защищая Запад от якобы посягательств России и Китая, фактически "узурпируют национальный суверенитет своих союзников. Он заявлял, что западные "союзники США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан".

https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, евросоюз