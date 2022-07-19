https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803350172.html
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство - РИА Новости, 19.07.2022
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:33
2022-07-19T00:33
2022-07-19T00:40
в мире
россия
сша
евросоюз
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.Постпред РФ также задался вопросом, "сохраняет ли ЕС по-прежнему свою политическую идентичность".Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще весной заявлял, что США "девальвируют базовый принцип" демократии и, защищая Запад от якобы посягательств России и Китая, фактически "узурпируют национальный суверенитет своих союзников. Он заявлял, что западные "союзники США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан".
https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, евросоюз
00:33 19.07.2022 (обновлено: 00:40 19.07.2022)
Постпред России заявил, что Евросоюз совершает политическое самоубийство
Постпред России Ульянов назвал политическим самоубийством ЕС выполнение указаний США