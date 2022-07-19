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Переживший ВОВ житель Харьковской области уехал в Россию из-за обстрелов
Переживший ВОВ житель Харьковской области уехал в Россию из-за обстрелов - РИА Новости, 19.07.2022
Переживший ВОВ житель Харьковской области уехал в Россию из-за обстрелов
Житель Харьковской области 91-летний Леонид Свечкарь, переживший Великую Отечественную войну и украинские обстрелы в 2022-м, эвакуировался в Россию, передает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:51
2022-07-19T18:51
2022-07-19T18:51
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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская область), 19 июл - РИА Новости. Житель Харьковской области 91-летний Леонид Свечкарь, переживший Великую Отечественную войну и украинские обстрелы в 2022-м, эвакуировался в Россию, передает корреспондент РИА Новости.В четверг дом Леонида Андреевича и его супруги подвергся обстрелу со стороны украинских сил: сгорел гараж, выбило окна, а пожилые люди чудом уцелели. Корреспонденты РИА Новости вместе с бойцами отдельного батальона (ОБТФ) МВД ЛНР вывели их из опасной зоны, после чего те смогли эвакуироваться на территорию РФ.Его супруга сравнила обстрелы фашистов во время войны и нынешние обстрелы украинских войск."Бурьяном питались, в погребах сидели, но бомбежки: эти самолеты летят, мы хотя бы могли спрятаться. А сейчас не спрячешься никуда. Сейчас хлопок, сверчок - и все, за три секунды не успеваем спрятаться даже", - сказала Анна Свечкарь.
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795716188.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, харьковская область, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины
Переживший ВОВ житель Харьковской области уехал в Россию из-за обстрелов
Переживший ВОВ житель Харьковской области уехал в Россию из-за украинских обстрелов
КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская область), 19 июл - РИА Новости. Житель Харьковской области 91-летний Леонид Свечкарь, переживший Великую Отечественную войну и украинские обстрелы в 2022-м, эвакуировался в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг дом Леонида Андреевича и его супруги подвергся обстрелу со стороны украинских сил: сгорел гараж, выбило окна, а пожилые люди чудом уцелели. Корреспонденты РИА Новости вместе с бойцами отдельного батальона (ОБТФ) МВД ЛНР вывели их из опасной зоны, после чего те смогли эвакуироваться на территорию РФ.
"Здесь, да, были, здесь родились. Были эти бомбежки, погреба – все это перенесли. В 1944 году зерно на полях собирали и на фронт отправляли. По десять, по одиннадцать лет было нам. Потом 47-й год, голод", - рассказал Свечкарь РИА Новости.
Его супруга сравнила обстрелы фашистов во время войны и нынешние обстрелы украинских войск.
"Бурьяном питались, в погребах сидели, но бомбежки: эти самолеты летят, мы хотя бы могли спрятаться. А сейчас не спрячешься никуда. Сейчас хлопок, сверчок - и все, за три секунды не успеваем спрятаться даже", - сказала Анна Свечкарь.