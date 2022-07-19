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СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие - РИА Новости, 19.07.2022
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СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие - РИА Новости, 19.07.2022
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие
Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщила газета El Universo. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T02:46
2022-07-19T02:46
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщила газета El Universo.В тюрьме работает полиция.Бунты и столкновения – не редкость в тюрьмах Эквадора. Так, в начале апреля в тюрьме эквадорского города Тури в провинции Асуай столкновения криминальных группировок привели к гибели 20 человек. В середине ноября прошлого года 68 человек погибли, еще 25 получили ранения во время бунта в тюрьме города Гуаякиль. А в конце сентября в той же самой тюрьме в результате беспорядков погибли свыше 100 человек.
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в мире, эквадор
02:46 19.07.2022
 
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие

El Universo: в Эквадоре во время бунта в тюрьме погибли тринадцать заключенных

© AFP 2022 / ECUADOR´S NATIONAL POLICEТюрьма в Эквадоре
Тюрьма в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ECUADOR´S NATIONAL POLICE
Тюрьма в Эквадоре. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщила газета El Universo.
"Столкновения в тюрьме Бельявиста привели к гибели 13 заключённых, ещё двое были ранены", - сообщило СМИ.
В тюрьме работает полиция.
Бунты и столкновения – не редкость в тюрьмах Эквадора. Так, в начале апреля в тюрьме эквадорского города Тури в провинции Асуай столкновения криминальных группировок привели к гибели 20 человек. В середине ноября прошлого года 68 человек погибли, еще 25 получили ранения во время бунта в тюрьме города Гуаякиль. А в конце сентября в той же самой тюрьме в результате беспорядков погибли свыше 100 человек.
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 05:37
В Венесуэле заключенные устроили бунт
 
В миреЭквадор
 
 
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