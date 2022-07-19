https://ria.ru/20220719/ekvador-1803355149.html
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие - РИА Новости, 19.07.2022
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие
Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщила газета El Universo. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T02:46
2022-07-19T02:46
2022-07-19T02:46
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эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Тринадцать заключённых погибли во время бунта в тюрьме в провинции Санто-де-лас-Тсачилас в Эквадоре, сообщила газета El Universo.В тюрьме работает полиция.Бунты и столкновения – не редкость в тюрьмах Эквадора. Так, в начале апреля в тюрьме эквадорского города Тури в провинции Асуай столкновения криминальных группировок привели к гибели 20 человек. В середине ноября прошлого года 68 человек погибли, еще 25 получили ранения во время бунта в тюрьме города Гуаякиль. А в конце сентября в той же самой тюрьме в результате беспорядков погибли свыше 100 человек.
https://ria.ru/20220502/bunt-1786510514.html
эквадор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
СМИ: в Эквадоре заключенные устроили бунт, есть погибшие
El Universo: в Эквадоре во время бунта в тюрьме погибли тринадцать заключенных