https://ria.ru/20220719/ekaterinburg-1803383578.html

Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию

Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию - РИА Новости, 19.07.2022

Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию

Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:20

2022-07-19T10:20

2022-07-19T10:20

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города."Речь идет о проекте станции в сторону Верхней Пышмы, на север от проспекта Космонавтов. Проект на уровне обсуждения, о сроках говорить рано", – сказал собеседник агентства.Сейчас в Екатеринбурге функционирует одна ветка метро из девяти станций. В октябре 2019 года власти города подписали документы о начале проектирования второй ветки, но в 2021 году реализация проекта была приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге будет зависеть от активности региональных властей.

https://ria.ru/20220718/strelba-1803181141.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, екатеринбург