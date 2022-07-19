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Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию - РИА Новости, 19.07.2022
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Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию - РИА Новости, 19.07.2022
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию
Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:20
2022-07-19T10:20
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города."Речь идет о проекте станции в сторону Верхней Пышмы, на север от проспекта Космонавтов. Проект на уровне обсуждения, о сроках говорить рано", – сказал собеседник агентства.Сейчас в Екатеринбурге функционирует одна ветка метро из девяти станций. В октябре 2019 года власти города подписали документы о начале проектирования второй ветки, но в 2021 году реализация проекта была приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге будет зависеть от активности региональных властей.
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общество, екатеринбург
10:20 19.07.2022
 
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию

В мэрии Екатеринбурге сообщили о возможном продлении ветки метро на одну станцию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтанция метро "Чкаловская" в Екатеринбурге
Станция метро Чкаловская в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Станция метро "Чкаловская" в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Речь идет о проекте станции в сторону Верхней Пышмы, на север от проспекта Космонавтов. Проект на уровне обсуждения, о сроках говорить рано", – сказал собеседник агентства.
Сейчас в Екатеринбурге функционирует одна ветка метро из девяти станций. В октябре 2019 года власти города подписали документы о начале проектирования второй ветки, но в 2021 году реализация проекта была приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге будет зависеть от активности региональных властей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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