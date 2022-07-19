https://ria.ru/20220719/ekaterinburg-1803383578.html
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию - РИА Новости, 19.07.2022
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию
Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:20
2022-07-19T10:20
2022-07-19T10:20
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Власти рассматривают возможность продления действующей ветки метро в Екатеринбурге на еще одну станцию, сообщили РИА Новости в мэрии города."Речь идет о проекте станции в сторону Верхней Пышмы, на север от проспекта Космонавтов. Проект на уровне обсуждения, о сроках говорить рано", – сказал собеседник агентства.Сейчас в Екатеринбурге функционирует одна ветка метро из девяти станций. В октябре 2019 года власти города подписали документы о начале проектирования второй ветки, но в 2021 году реализация проекта была приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге будет зависеть от активности региональных властей.
https://ria.ru/20220718/strelba-1803181141.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург
Метро в Екатеринбурге могут продлить еще на одну станцию
В мэрии Екатеринбурге сообщили о возможном продлении ветки метро на одну станцию