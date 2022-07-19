https://ria.ru/20220719/dtp-1803364087.html
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 19.07.2022
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:01
2022-07-19T08:01
2022-07-19T09:37
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.ДТП произошло в 5.25 на 22-ом километре внутренней стороны МКАД.Отмечается, что водитель фургона остановился в четвёртой полосе для устранения неполадки. В это время в грузовик въезжает KIA, а с другой стороны, объезжая их, в него влетает "ГАЗель".Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ещё две машины, объезжая ДТП, также пострадали. Они отделались незначительными механическими повреждениями.Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного дептранса, после аварии загорелась одна из машин. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили РИА Новости возгорание. "В 5.45 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220714/dtp-1802412381.html
https://ria.ru/20220709/dtp-1801363536.html
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа
Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа
2022-07-19T08:01
true
PT0M24S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:01 19.07.2022 (обновлено: 09:37 19.07.2022)
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля, погиб человек
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
ДТП произошло в 5.25 на 22-ом километре внутренней стороны МКАД.
Отмечается, что водитель фургона остановился в четвёртой полосе для устранения неполадки. В это время в грузовик въезжает KIA, а с другой стороны, объезжая их, в него влетает "ГАЗель".
"Предварительно известно, что после столкновения водитель "ГАЗели" совершил наезд на водителя фургона, находившегося на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ещё две машины, объезжая ДТП, также пострадали. Они отделались незначительными механическими повреждениями.
Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале
столичного дептранса, после аварии загорелась одна из машин. В пресс-службе столичного главка МЧС
подтвердили РИА Новости возгорание. "В 5.45 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.