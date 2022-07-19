https://ria.ru/20220719/dtp-1803364087.html

На МКАД столкнулись три автомобиля

На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 19.07.2022

На МКАД столкнулись три автомобиля

Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:01

2022-07-19T08:01

2022-07-19T09:37

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.ДТП произошло в 5.25 на 22-ом километре внутренней стороны МКАД.Отмечается, что водитель фургона остановился в четвёртой полосе для устранения неполадки. В это время в грузовик въезжает KIA, а с другой стороны, объезжая их, в него влетает "ГАЗель".Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ещё две машины, объезжая ДТП, также пострадали. Они отделались незначительными механическими повреждениями.Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного дептранса, после аварии загорелась одна из машин. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили РИА Новости возгорание. "В 5.45 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220714/dtp-1802412381.html

https://ria.ru/20220709/dtp-1801363536.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа 2022-07-19T08:01 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)