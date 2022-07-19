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На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 19.07.2022
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На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 19.07.2022
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:01
2022-07-19T09:37
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.ДТП произошло в 5.25 на 22-ом километре внутренней стороны МКАД.Отмечается, что водитель фургона остановился в четвёртой полосе для устранения неполадки. В это время в грузовик въезжает KIA, а с другой стороны, объезжая их, в него влетает "ГАЗель".Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ещё две машины, объезжая ДТП, также пострадали. Они отделались незначительными механическими повреждениями.Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного дептранса, после аварии загорелась одна из машин. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили РИА Новости возгорание. "В 5.45 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220714/dtp-1802412381.html
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Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа
Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа
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60
происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:01 19.07.2022 (обновлено: 09:37 19.07.2022)
 
На МКАД столкнулись три автомобиля

На МКАД столкнулись три автомобиля, погиб человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Три машины столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
ДТП произошло в 5.25 на 22-ом километре внутренней стороны МКАД.
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Отмечается, что водитель фургона остановился в четвёртой полосе для устранения неполадки. В это время в грузовик въезжает KIA, а с другой стороны, объезжая их, в него влетает "ГАЗель".
"Предварительно известно, что после столкновения водитель "ГАЗели" совершил наезд на водителя фургона, находившегося на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ещё две машины, объезжая ДТП, также пострадали. Они отделались незначительными механическими повреждениями.
Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного дептранса, после аварии загорелась одна из машин. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили РИА Новости возгорание. "В 5.45 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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