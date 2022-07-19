https://ria.ru/20220719/drozhzhi-1803364783.html

Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество

Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество - РИА Новости, 19.07.2022

Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество

Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:11

2022-07-19T08:11

2022-07-19T08:11

экономика

европа

курчатовский институт

роскачество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются дрожжевые клетки, сообщили РИА Новости в Роскачестве.Уточняется, что дрожжи – микроскопические грибки, без которых невозможно производство ни одного вина в мире. На сегодняшний день большинство дрожжей, которые используются в отечественном виноделии – это "сухие активные дрожжи" импортного производства. Однако уникальная установка по производству собственных дрожжевых культур при контролируемой температуре сегодня работает на винодельне "Новый Свет" (Крым)."Российское производство более конкурентоспособно – затраты, даже с учетом оборудования и специалистов, на литр готового вина гораздо ниже. Из миллилитра раствора в "Новом Свете" получают 80-90 миллионов дрожжевых клеток – количество, достаточное для производства до полутора десятков тысяч бутылок шампанского", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом пакет с импортными дрожжами разводится по принципу 2 грамма на 10 литров виноградного сусла. "Для большого производства необходимы тонны, а в масштабах отрасли - сотни тонн таких сухих дрожжей, цена которых привязана к курсу валюты, а сейчас еще и к дополнительным проблемам с доставкой и санкционными ограничениями", - добавляется в сообщении.Кроме того, по оценкам экспертов, крымская чистая культура дрожжей сейчас становится особенно актуальной с учетом того, что поставки материалов для виноделия из Европы все больше ограничиваются действием санкций. Так, разработками в области винных дрожжей в Крыму системно занимается институт "Магарач" при научной поддержке НИЦ "Курчатовский институт".

https://ria.ru/20220712/vino-1801852827.html

https://ria.ru/20220622/turizm-1797434948.html

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, курчатовский институт, роскачество