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Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество - РИА Новости, 19.07.2022
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Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество
Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество - РИА Новости, 19.07.2022
Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество
Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:11
2022-07-19T08:11
экономика
европа
курчатовский институт
роскачество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются дрожжевые клетки, сообщили РИА Новости в Роскачестве.Уточняется, что дрожжи – микроскопические грибки, без которых невозможно производство ни одного вина в мире. На сегодняшний день большинство дрожжей, которые используются в отечественном виноделии – это "сухие активные дрожжи" импортного производства. Однако уникальная установка по производству собственных дрожжевых культур при контролируемой температуре сегодня работает на винодельне "Новый Свет" (Крым)."Российское производство более конкурентоспособно – затраты, даже с учетом оборудования и специалистов, на литр готового вина гораздо ниже. Из миллилитра раствора в "Новом Свете" получают 80-90 миллионов дрожжевых клеток – количество, достаточное для производства до полутора десятков тысяч бутылок шампанского", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом пакет с импортными дрожжами разводится по принципу 2 грамма на 10 литров виноградного сусла. "Для большого производства необходимы тонны, а в масштабах отрасли - сотни тонн таких сухих дрожжей, цена которых привязана к курсу валюты, а сейчас еще и к дополнительным проблемам с доставкой и санкционными ограничениями", - добавляется в сообщении.Кроме того, по оценкам экспертов, крымская чистая культура дрожжей сейчас становится особенно актуальной с учетом того, что поставки материалов для виноделия из Европы все больше ограничиваются действием санкций. Так, разработками в области винных дрожжей в Крыму системно занимается институт "Магарач" при научной поддержке НИЦ "Курчатовский институт".
https://ria.ru/20220712/vino-1801852827.html
https://ria.ru/20220622/turizm-1797434948.html
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экономика, европа, курчатовский институт, роскачество
08:11 19.07.2022
 
Российские дрожжи для вина дешевле импортных, заявило Роскачество

В Роскачестве оценили конкурентоспособность российских дрожжей для вина

© Depositphotos / deyangeorgiev2Дрожжи
Дрожжи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / deyangeorgiev2
Дрожжи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются дрожжевые клетки, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Уточняется, что дрожжи – микроскопические грибки, без которых невозможно производство ни одного вина в мире. На сегодняшний день большинство дрожжей, которые используются в отечественном виноделии – это "сухие активные дрожжи" импортного производства. Однако уникальная установка по производству собственных дрожжевых культур при контролируемой температуре сегодня работает на винодельне "Новый Свет" (Крым).
Покупатель в винном отделе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:19
Россиянам рассказали, как выбрать вино до 500 рублей
"Российское производство более конкурентоспособно – затраты, даже с учетом оборудования и специалистов, на литр готового вина гораздо ниже. Из миллилитра раствора в "Новом Свете" получают 80-90 миллионов дрожжевых клеток – количество, достаточное для производства до полутора десятков тысяч бутылок шампанского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом пакет с импортными дрожжами разводится по принципу 2 грамма на 10 литров виноградного сусла. "Для большого производства необходимы тонны, а в масштабах отрасли - сотни тонн таких сухих дрожжей, цена которых привязана к курсу валюты, а сейчас еще и к дополнительным проблемам с доставкой и санкционными ограничениями", - добавляется в сообщении.
Кроме того, по оценкам экспертов, крымская чистая культура дрожжей сейчас становится особенно актуальной с учетом того, что поставки материалов для виноделия из Европы все больше ограничиваются действием санкций. Так, разработками в области винных дрожжей в Крыму системно занимается институт "Магарач" при научной поддержке НИЦ "Курчатовский институт".
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22 июня, 21:57Туризм
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о винном туризме
 
ЭкономикаЕвропаКурчатовский институтРоскачество
 
 
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