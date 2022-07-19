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В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками
В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками - РИА Новости, 19.07.2022
В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:33
2022-07-19T19:33
2022-07-19T19:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по проспекту Кремлевскому получил ранения мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о 13 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град".
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район
19:33 19.07.2022 (обновлено: 19:37 19.07.2022)
В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками
В Донецке при обстреле города украинскими войсками пострадал мирный житель