https://ria.ru/20220719/donetsk-1803549788.html

В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками

В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками - РИА Новости, 19.07.2022

В Донецке мирного жителя ранили при обстреле города украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:33

2022-07-19T19:33

2022-07-19T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина. В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по проспекту Кремлевскому получил ранения мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о 13 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220719/osvobozhdenie-1803537361.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район