https://ria.ru/20220719/donetsk-1803377319.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска в 9.07 мск выпустили еще три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:48
2022-07-19T09:48
2022-07-19T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.07 мск выпустили еще три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.07 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220719/donbass-1803369705.html
https://ria.ru/20220719/dnr-1803370139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра