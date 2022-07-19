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В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/donbass-1803509380.html
В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике
В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике - РИА Новости, 19.07.2022
В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике
Украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в ДНР, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:58
2022-07-19T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
волноваха
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в ДНР, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики.Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил агентству, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск.В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220719/ofitser-1803515659.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), волноваха, вооруженные силы рф
16:58 19.07.2022 (обновлено: 17:30 19.07.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике

В ДНР заявили, что украинские войска лишены возможности пользоваться беспилотниками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в ДНР, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики.

"Подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиуса действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях ", — сказал он РИА Новости.

Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил агентству, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск.
В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.
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В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
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