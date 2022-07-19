16:58 19.07.2022 (обновлено: 17:30 19.07.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике
В ДНР заявили, что украинские войска лишены возможности пользоваться беспилотниками
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в ДНР, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики.
"Подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиуса действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях ", — сказал он РИА Новости.
Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил агентству, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск.
В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.