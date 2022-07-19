https://ria.ru/20220719/donbass-1803509380.html

В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике

В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике - РИА Новости, 19.07.2022

В ДНР заявили, что ВСУ не могут вести воздушную разведку в республике

Украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в ДНР, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:58

2022-07-19T16:58

2022-07-19T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

волноваха

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в ДНР, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики.Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил агентству, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск.В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220719/ofitser-1803515659.html

https://ria.ru/20220719/donbass-1803486957.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), волноваха, вооруженные силы рф