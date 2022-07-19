https://ria.ru/20220719/donbass-1803488985.html
Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов
Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 19.07.2022
Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов
Астраханская область отправила республикам Донбасса в текущем году уже более 50 тонн гуманитарных грузов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:11
2022-07-19T16:11
2022-07-19T16:14
специальная военная операция на украине
общество
астраханская область
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
игорь бабушкин
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Астраханская область отправила республикам Донбасса в текущем году уже более 50 тонн гуманитарных грузов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."На текущий момент в ЛДНР доставили уже более 50 тонн жизненно необходимых предметов быта", - написал он в Telegram.Накануне в Кременской район Луганской народной республики из Астраханской области была отправлена десятая партия груза весом около 5 тонн. В партии продукты, предметы гигиены, канцелярские принадлежности и медикаменты. "Уместили в большую фуру, а также "Газель" с холодильником для хранения лекарств", - уточнил губернатор.Он написал, что сбор организовали члены партии "Единая Россия": оборудовали пункты, куда все желающие астраханцы приносили все самое нужное для жителей Донбасса. "Большую помощь оказывают и наши предприниматели. Всегда знал, что жители Астраханской области очень отзывчивые. Если нужна помощь, значит, помогут", - отметил Бабушкин.
https://ria.ru/20220712/dnr-1802039819.html
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донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, игорь бабушкин, ситуация в днр и лнр
16:11 19.07.2022 (обновлено: 16:14 19.07.2022)
Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов
Астраханский губернатор Бабушкин: регион отправил в Донбасс более 50 тонн гумпомощи