https://ria.ru/20220719/donbass-1803488985.html

Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов

Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 19.07.2022

Астраханская область отправила в Донбасс более 50 тонн гуманитарных грузов

Астраханская область отправила республикам Донбасса в текущем году уже более 50 тонн гуманитарных грузов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:11

2022-07-19T16:11

2022-07-19T16:14

специальная военная операция на украине

общество

астраханская область

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

игорь бабушкин

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Астраханская область отправила республикам Донбасса в текущем году уже более 50 тонн гуманитарных грузов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."На текущий момент в ЛДНР доставили уже более 50 тонн жизненно необходимых предметов быта", - написал он в Telegram.Накануне в Кременской район Луганской народной республики из Астраханской области была отправлена десятая партия груза весом около 5 тонн. В партии продукты, предметы гигиены, канцелярские принадлежности и медикаменты. "Уместили в большую фуру, а также "Газель" с холодильником для хранения лекарств", - уточнил губернатор.Он написал, что сбор организовали члены партии "Единая Россия": оборудовали пункты, куда все желающие астраханцы приносили все самое нужное для жителей Донбасса. "Большую помощь оказывают и наши предприниматели. Всегда знал, что жители Астраханской области очень отзывчивые. Если нужна помощь, значит, помогут", - отметил Бабушкин.

https://ria.ru/20220712/dnr-1802039819.html

астраханская область

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

общество, астраханская область, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, игорь бабушкин, ситуация в днр и лнр