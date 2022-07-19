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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 15.00 обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив шесть ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:25
2022-07-19T15:25
2022-07-19T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив шесть ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803474321.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из "Града"