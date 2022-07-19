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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное
Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое и Доломитное в ДНР, выпустив по ним 21 снаряд калибром 152 миллиметра и пять мин... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:17
2022-07-19T15:17
2022-07-19T15:18
специальная военная операция на украине
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украина
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое и Доломитное в ДНР, выпустив по ним 21 снаряд калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.35 - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра; 13.45 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803463529.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
15:17 19.07.2022 (обновлено: 15:18 19.07.2022)
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Верхнеторецкое и Доломитное минами и снарядами