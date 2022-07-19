https://ria.ru/20220719/donbass-1803371039.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда
Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:12
2022-07-19T09:12
2022-07-19T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.53 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ранее во вторник утром украинские войска, по данным представительства, несколько раз обстреляли Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра и 3 мины калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220719/dnr-1803370139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда калибра 122 миллиметра