https://ria.ru/20220719/donbass-1803371039.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда

Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:12

2022-07-19T09:12

2022-07-19T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.53 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ранее во вторник утром украинские войска, по данным представительства, несколько раз обстреляли Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра и 3 мины калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220719/dnr-1803370139.html

https://ria.ru/20220719/donbass-1803368532.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка