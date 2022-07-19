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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/donbass-1803368532.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли поселок Доломитное и города Горловка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 18 снарядов калибрами 155 и 122... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:50
2022-07-19T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли поселок Доломитное и города Горловка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 18 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07.20 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07.30 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08.13 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803321140.html
https://ria.ru/20220719/donetsk-1803359183.html
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол, нато
08:50 19.07.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Доломитное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли поселок Доломитное и города Горловка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 18 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07.20 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07.30 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08.13 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:53Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 05:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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