https://ria.ru/20220719/donbass-1803368532.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли поселок Доломитное и города Горловка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 18 снарядов калибрами 155 и 122... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:50

2022-07-19T08:50

2022-07-19T08:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли поселок Доломитное и города Горловка и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 18 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07.20 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07.30 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08.13 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220718/obstrel-1803321140.html

https://ria.ru/20220719/donetsk-1803359183.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол, нато