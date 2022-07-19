Колыма доставила в Ждановку в ДНР технику для ЖКХ
Колыма доставила в Ждановку в ДНР колесный экскаватор, необходимый коммунальщикам
Строительство госпиталя и жилых домов в ДНР. Архивное фото
МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Магаданская область помогла приобрести и доставить в Ждановку ДНР колесный экскаватор, необходимый для коммунальных нужд города, сообщает во вторник правительство региона.
Ранее сообщалось, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство.
14 июля, 14:37Севастополь взял шефство над Мелитополем
"Магаданская область помогла приобрести и доставить в Ждановку ДНР колесный экскаватор, необходимый для коммунальных нужд города. Такой техники на вооружении муниципальных служб раньше не было: последние спецмашины в населенный пункт поставили в 2020 году, тогда республиканский минстрой выделил Ждановке новый мусоровоз, и подержанные трактор, КДМ и автовышку", - сообщает ведомство.
Дополняется, что всю коммунальную технику города во время оккупации ВСУ разобрали на запчасти и увезли.
"Ориентировочно к концу недели в подшефный город должен поступить бульдозер. Всего, включая ранее поставленную технику и водовозку, помочь в приобретении которой в связи с перебоями с подачей воды в населенном пункте поручил губернатор Магаданской области Сергей Носов, в Ждановку поступит 13 единиц коммунального автотранспорта различного назначения", - дополняет ведомство.
Отмечается также, что теперь на вооружении коммунальщиков в рамках шефской помощи от Магаданской области каналопромывочная машина, автокран "Клинцы", мобильная мастерская технической помощи, вакуумная и комбинированная дорожная машины, а также самосвал, УАЗ "Патриот" и Лада "Гранта". Последние две позиции предназначены для коммунальной и социальной служб.