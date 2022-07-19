https://ria.ru/20220719/donbass-1803367993.html

Колыма доставила в Ждановку в ДНР технику для ЖКХ

Колыма доставила в Ждановку в ДНР технику для ЖКХ - РИА Новости, 19.07.2022

Колыма доставила в Ждановку в ДНР технику для ЖКХ

Магаданская область помогла приобрести и доставить в Ждановку ДНР колесный экскаватор, необходимый для коммунальных нужд города, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:48

2022-07-19T08:48

2022-07-19T08:48

специальная военная операция на украине

магаданская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ульяновский автомобильный завод (уаз)

в мире

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МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Магаданская область помогла приобрести и доставить в Ждановку ДНР колесный экскаватор, необходимый для коммунальных нужд города, сообщает во вторник правительство региона.Ранее сообщалось, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство."Магаданская область помогла приобрести и доставить в Ждановку ДНР колесный экскаватор, необходимый для коммунальных нужд города. Такой техники на вооружении муниципальных служб раньше не было: последние спецмашины в населенный пункт поставили в 2020 году, тогда республиканский минстрой выделил Ждановке новый мусоровоз, и подержанные трактор, КДМ и автовышку", - сообщает ведомство.Дополняется, что всю коммунальную технику города во время оккупации ВСУ разобрали на запчасти и увезли.Отмечается также, что теперь на вооружении коммунальщиков в рамках шефской помощи от Магаданской области каналопромывочная машина, автокран "Клинцы", мобильная мастерская технической помощи, вакуумная и комбинированная дорожная машины, а также самосвал, УАЗ "Патриот" и Лада "Гранта". Последние две позиции предназначены для коммунальной и социальной служб.

https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html

https://ria.ru/20220628/shefstvo-1798653514.html

магаданская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз), в мире