https://ria.ru/20220719/donbass-1803363463.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:56
2022-07-19T07:56
2022-07-19T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, три мины калибром 120 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803321140.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных орудий