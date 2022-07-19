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Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/dolomitnoe-1803360669.html
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:31
2022-07-19T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, ведомство сообщало, что в 4.40 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
06:31 19.07.2022 (обновлено: 06:35 19.07.2022)
 
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР

Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 6.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.05 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 26 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщало, что в 4.40 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
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