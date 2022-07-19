https://ria.ru/20220719/dolomitnoe-1803360669.html
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:31
2022-07-19T06:31
2022-07-19T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, ведомство сообщало, что в 4.40 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
06:31 19.07.2022 (обновлено: 06:35 19.07.2022)
Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в ДНР