https://ria.ru/20220719/dolomitnoe-1803360669.html

Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР

Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска выпустили 26 мин по Доломитному в ДНР

Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:31

2022-07-19T06:31

2022-07-19T06:35

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, ведомство сообщало, что в 4.40 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.

https://ria.ru/20220719/obstrel-1803350009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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