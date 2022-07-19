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Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля - РИА Новости, 19.07.2022
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:49
2022-07-19T14:49
2022-07-19T15:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 1,32 рубля, до 55,02 рубля, курс евро на 15.01 мск упал на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар уже опускался до 54,99 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
14:49 19.07.2022 (обновлено: 15:16 19.07.2022)
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, евро упал ниже 56 рублей
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Рубль днем усиливает
рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 1,32 рубля, до 55,02 рубля, курс евро на 15.01 мск упал на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар уже опускался до 54,99 рубля.