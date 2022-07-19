https://ria.ru/20220719/dollar-1803468847.html

Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля

Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля - РИА Новости, 19.07.2022

Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля

Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:49

2022-07-19T14:49

2022-07-19T15:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 1,32 рубля, до 55,02 рубля, курс евро на 15.01 мск упал на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар уже опускался до 54,99 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия