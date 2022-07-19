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Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля - РИА Новости, 19.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220719/dollar-1803468847.html
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля - РИА Новости, 19.07.2022
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:49
2022-07-19T15:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 1,32 рубля, до 55,02 рубля, курс евро на 15.01 мск упал на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар уже опускался до 54,99 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
14:49 19.07.2022 (обновлено: 15:16 19.07.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля

Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, евро упал ниже 56 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро опустился ниже 56 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 1,32 рубля, до 55,02 рубля, курс евро на 15.01 мск упал на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар уже опускался до 54,99 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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