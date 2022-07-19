https://ria.ru/20220719/dodon-1803495208.html

Додону запретили общаться с прессой во время следствия

Додону запретили общаться с прессой во время следствия - РИА Новости, 19.07.2022

Додону запретили общаться с прессой во время следствия

Заседание суда, на котором должны были вынести решение о продлении меры пресечения бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, перенесли на среду, ему запретили... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:21

2022-07-19T16:21

2022-07-19T16:21

в мире

владимир плахотнюк

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Заседание суда, на котором должны были вынести решение о продлении меры пресечения бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, перенесли на среду, ему запретили общаться с прессой, передает корреспондент РИА Новости.Ранее прокуроры направили на рассмотрение в суд ходатайство о продлении меры пресечения политику."Сегодняшнее заседание аннулировано. Прокуроры настаивали, чтобы мне запретили общаться с прессой", - сказал журналистам Додон на выходе из зала суда.Политик поблагодарил сочувствующих, собравшихся перед зданием суда в его поддержку, и пообещал, что выстоит.Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.Экс-президента Молдавии поместили под домашний арест в конце мая на 30 суток. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году.

https://ria.ru/20220719/dodon-1803493672.html

https://ria.ru/20220719/dodon-1803479328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир плахотнюк, молдавия, игорь додон