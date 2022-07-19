https://ria.ru/20220719/dodon-1803495208.html
Додону запретили общаться с прессой во время следствия
Додону запретили общаться с прессой во время следствия - РИА Новости, 19.07.2022
Додону запретили общаться с прессой во время следствия
Заседание суда, на котором должны были вынести решение о продлении меры пресечения бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, перенесли на среду, ему запретили... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:21
2022-07-19T16:21
2022-07-19T16:21
в мире
владимир плахотнюк
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Заседание суда, на котором должны были вынести решение о продлении меры пресечения бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, перенесли на среду, ему запретили общаться с прессой, передает корреспондент РИА Новости.Ранее прокуроры направили на рассмотрение в суд ходатайство о продлении меры пресечения политику."Сегодняшнее заседание аннулировано. Прокуроры настаивали, чтобы мне запретили общаться с прессой", - сказал журналистам Додон на выходе из зала суда.Политик поблагодарил сочувствующих, собравшихся перед зданием суда в его поддержку, и пообещал, что выстоит.Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.Экс-президента Молдавии поместили под домашний арест в конце мая на 30 суток. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году.
https://ria.ru/20220719/dodon-1803493672.html
https://ria.ru/20220719/dodon-1803479328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир плахотнюк, молдавия, игорь додон
Додону запретили общаться с прессой во время следствия
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой во время следствия
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Заседание суда, на котором должны были вынести решение о продлении меры пресечения бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, перенесли на среду, ему запретили общаться с прессой, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее прокуроры направили на рассмотрение в суд ходатайство о продлении меры пресечения политику.
"Сегодняшнее заседание аннулировано. Прокуроры настаивали, чтобы мне запретили общаться с прессой", - сказал журналистам Додон на выходе из зала суда.
Политик поблагодарил сочувствующих, собравшихся перед зданием суда в его поддержку, и пообещал, что выстоит.
Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Экс-президента Молдавии
поместили под домашний арест в конце мая на 30 суток. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк
в 2019 году.