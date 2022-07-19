https://ria.ru/20220719/dnr-1803550099.html
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:35
2022-07-19T19:35
2022-07-19T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 320 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк
19:35 19.07.2022 (обновлено: 19:41 19.07.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 320 снарядов по 11 населенным пунктам республики