Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/dnr-1803550099.html
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:35
2022-07-19T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 320 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220719/dnr-1803549900.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк
19:35 19.07.2022 (обновлено: 19:41 19.07.2022)
 
Украинские военные за сутки выпустили более 320 снарядов по ДНР

ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 320 снарядов по 11 населенным пунктам республики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в том из РСЗО "Град", по 11 населенным пунктам республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 320 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19:33Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки погибли трое защитников республики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала