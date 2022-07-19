https://ria.ru/20220719/dnr-1803370139.html
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов, заявило представительство Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:04
2022-07-19T09:04
2022-07-19T09:12
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.). (Выпущено) 397 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, также за прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Верхнеторецком."Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Луганском (Артемовский р-н), из них один человек с ранее освобожденной территории – с н.п. Рубцы", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220719/dolomitnoe-1803360669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:04 19.07.2022 (обновлено: 09:12 19.07.2022)
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов