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Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/dnr-1803370139.html
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов, заявило представительство Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:04
2022-07-19T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.). (Выпущено) 397 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, также за прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Верхнеторецком."Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Луганском (Артемовский р-н), из них один человек с ранее освобожденной территории – с н.п. Рубцы", - сообщили в ведомстве.
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в мире, днр, украина
09:04 19.07.2022 (обновлено: 09:12 19.07.2022)
 
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 единиц боеприпасов, заявило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.). (Выпущено) 397 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечается, также за прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Верхнеторецком.
"Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Луганском (Артемовский р-н), из них один человек с ранее освобожденной территории – с н.п. Рубцы", - сообщили в ведомстве.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 06:31Специальная военная операция на Украине
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